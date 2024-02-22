الأردن وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الاستثمارية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الخميس، في مبنى وزارة الاستثمار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف، الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص العُمانيين، سبل التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والسفير العُماني لدى الأردن فهد بن عبد الرحمن العجيلي، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، اطلاع الوفد الضيف على آخر المستجدات والإصلاحات التي انتهجتها الحكومة الأردنية ووزارة الاستثمار لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومنافسة للمشاريع الاستثمارية، إضافة إلى تأكيد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بإيلاء الاستثمارات العُمانية الأهمية القصوى وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لها، والحرص على سرعة الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها.

يذكر أن الزيارة التي يقوم بها الوزير اليوسف، إلى المملكة ولمدة 3 أيام، جاءت بناءً على الدعوة التي وجهتها وزارة الاستثمار الأردنية وذلك في إطار المتابعة والحرص على تنفيذ مخرجات الزيارة الأخيرة لصاحب لجلالة الملك عبد الله الثاني، إلى سلطنة عُمان ولقائه بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد في 5/10/2022، وما انبثق عنها من تشكيل فريق عمل أردني عُماني مشترك لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.

وسيتم على هامش الزيارة التي تنظمها وزارة الاستثمار عقد لقاء أردني عُماني موسع اليوم الخميس، يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لكلا البلدين، حيث سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، إضافة إلى تنظيم جولة ميدانية موسعة للوزير والوفد الضيف خلال فترة زيارتهم للاطلاع على الفرص الاستثمارية في بعض القطاعات كقطاع التعدين وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية ومجموعة العبدلي للاستثمار والتطوير.

--(يترا)

م ب/أ م / س س

22/02/2024 12:15:33

