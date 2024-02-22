السفيرة السقا تقدم أوراق اعتمادها لملك إسبانيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مدريد 22 شباط(بترا)- قدّمت السفيرة رغد السقا، امس الأربعاء ، أوراق اعتمادها إلى ملك مملكة إسبانيا، جلالة الملك فيليب السادس، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة إسبانيا، خلال مراسم جرت في القصر الملكي في العاصمة الإسبانية مدريد.
ونقلت السفيرة السقا تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ملك إسبانيا، الملك فيليب السادس وتمنياته للشعب الإسباني الصديق بمزيد من التقدم والنماء.
بدوره،نقل ملك إسبانيا، فيليب السادس، تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.
و أبدى اهتمام الحكومة الإسبانية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سكرتير الدولة للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لويس ثيفيس وعـدد مـن كـبـار المسؤولين في القصر الملكي ومسؤولو وزارة الخارجيـة الإسبانية.
-- (بترا )
ص خ /ا ص / س س
22/02/2024 11:56:52
MENAFN22022024000117011021ID1107885029
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