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السفيرة السقا تقدم أوراق اعتمادها لملك إسبانيا

2/22/2024 4:32:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

مدريد 22 شباط(بترا)- قدّمت السفيرة رغد السقا، امس الأربعاء ، أوراق اعتمادها إلى ملك مملكة إسبانيا، جلالة الملك فيليب السادس، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة إسبانيا، خلال مراسم جرت في القصر الملكي في العاصمة الإسبانية مدريد.
ونقلت السفيرة السقا تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ملك إسبانيا، الملك فيليب السادس وتمنياته للشعب الإسباني الصديق بمزيد من التقدم والنماء.
بدوره،نقل ملك إسبانيا، فيليب السادس، تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.
و أبدى اهتمام الحكومة الإسبانية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سكرتير الدولة للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لويس ثيفيس وعـدد مـن كـبـار المسؤولين في القصر الملكي ومسؤولو وزارة الخارجيـة الإسبانية.
-- (بترا )
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22/02/2024 11:56:52

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