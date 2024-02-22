الضمان: تخصيص 163راتب تقاعد اعتلال إصابي العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 163 راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال العام الماضي، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الإصابي حتى نهاية العام الماضي إلى 5853 راتب تقاعد اعتلال إصابي.

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، أن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.

وأشارت الى أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل 75 بالمئة من أجره الذي اتخذ أساسًا لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويتم زيادة هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة 40 دينارا، وزيادته بنسبة 25 بالمئة إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي بالمؤسسة شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لأحكام قانون العمل النافذ.

وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن 30 بالمئة فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة 40 دينارا.

--(بترا)

ع ف/ أ أ/ب ط

22/02/2024 11:38:27