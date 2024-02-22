منتخب السيدات يواجه نظيره اللبناني ببطولة غرب أسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، نظيره اللبناني عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الجمعة، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة غرب آسيا المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.

ويتنافس المنتخب الوطني مع منتخب لبنان على صدارة المجموعة، علما أن المنتخبين الشقيقين ضمنا التأهل للدور نصف النهائي، بعد تحقيق كل منتخب انتصارين، حيث فاز المنتخب الوطني على المنتخب السعودي 3-1، وعلى منتخب غوام 3-0، بانتظار مباراة لبنان غدا لتحديد هوية بطل المجموعة.

ويفتقد المنتخب الوطني في المباريات المقبلة، اللاعبة مي سويلم، بسبب إصابتها بقطع في الرباط الصليبي، خلال المباراة الأولى أمام المنتخب السعودي.

وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني للدور نصف النهائي.

--(بترا)

خ خ/اص / س س

22/02/2024 11:35:29

