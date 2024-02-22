منتخب السيدات يواجه نظيره اللبناني ببطولة غرب أسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، نظيره اللبناني عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الجمعة، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة غرب آسيا المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.
ويتنافس المنتخب الوطني مع منتخب لبنان على صدارة المجموعة، علما أن المنتخبين الشقيقين ضمنا التأهل للدور نصف النهائي، بعد تحقيق كل منتخب انتصارين، حيث فاز المنتخب الوطني على المنتخب السعودي 3-1، وعلى منتخب غوام 3-0، بانتظار مباراة لبنان غدا لتحديد هوية بطل المجموعة.
ويفتقد المنتخب الوطني في المباريات المقبلة، اللاعبة مي سويلم، بسبب إصابتها بقطع في الرباط الصليبي، خلال المباراة الأولى أمام المنتخب السعودي.
وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني للدور نصف النهائي.
--(بترا)
خ خ/اص / س س
22/02/2024 11:35:29
MENAFN22022024000117011021ID1107885026
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