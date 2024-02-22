مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 22 شباط (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.

وأضاف أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، منعت المواطنين المقدسيين من الدخول إليه، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين الوافدين إلى المسجد.

-- (بترا)

م . ف/ب ط

22/02/2024 11:35:09