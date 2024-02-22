إطلاق الفوج الرابع من معسكر نشامى السايبر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا) - أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الخميس، الفوج الرابع من برنامج "معسكر نشامى السايبر"، بالتعاون مع شركة أمن التقنية للاستشارات والتدريب.
ويهدف المعسكر السيبراني إلى رفع قدرات خرّيجي تخصّصات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل الأردني.
ويخضع الطلاب خلال المعسكر الذي يستمر 4 أشهر إلى 430 ساعة تدريبيّة تتضمّن الأمن السيبراني والمهارات التقنيّة واللغة الإنجليزية والمهارات الحياتيّة.
وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسّام المحارمة، ان المعسكر بدأ كفكرة وتحقق على أرض الواقع، من خلال عقد ثلاثة معسكرات سابقة، كانت نسبة التوظيف لخرجيها عالية، وذلك بسبب جودة المدخلات والمخرجات.
وأضاف ان الهدف لعقد هذا المعسكر جاء لسد النقص الكبير في مهارات الأمن السيبراني لخريجي الجامعات، ولتزويدهم بالقدرات والمهارات اللازمة لذلك، ويأتي البرنامج في إطار حرص المركز على تأهيل الشباب الأردني والخريجين لصقل مهاراتهم ليقودوا المرحلة المقبلة من التطوّر الذي تشهده المملكة في مجال الأمن السيبراني.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمن التقنية للاستشارات والتدريب، المهندس منتصر بدير، عن شكره للمركز الوطني للأمن السيبراني على إتاحة الفرصة في بناء مهارات الشباب الأردني، ومنحهم الفرصة لتطوير مهاراتهم في الأمن السيبراني لمساعدتهم في الدخول إلى سوق العمل.
-- (بترا)
غ ح/اص/ب ط
22/02/2024 11:32:42
MENAFN22022024000117011021ID1107885024
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.