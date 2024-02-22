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إطلاق الفوج الرابع من معسكر نشامى السايبر

2/22/2024 4:32:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا) - أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الخميس، الفوج الرابع من برنامج "معسكر نشامى السايبر"، بالتعاون مع شركة أمن التقنية للاستشارات والتدريب.
ويهدف المعسكر السيبراني إلى رفع قدرات خرّيجي تخصّصات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل الأردني.
ويخضع الطلاب خلال المعسكر الذي يستمر 4 أشهر إلى 430 ساعة تدريبيّة تتضمّن الأمن السيبراني والمهارات التقنيّة واللغة الإنجليزية والمهارات الحياتيّة.
وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسّام المحارمة، ان المعسكر بدأ كفكرة وتحقق على أرض الواقع، من خلال عقد ثلاثة معسكرات سابقة، كانت نسبة التوظيف لخرجيها عالية، وذلك بسبب جودة المدخلات والمخرجات.
وأضاف ان الهدف لعقد هذا المعسكر جاء لسد النقص الكبير في مهارات الأمن السيبراني لخريجي الجامعات، ولتزويدهم بالقدرات والمهارات اللازمة لذلك، ويأتي البرنامج في إطار حرص المركز على تأهيل الشباب الأردني والخريجين لصقل مهاراتهم ليقودوا المرحلة المقبلة من التطوّر الذي تشهده المملكة في مجال الأمن السيبراني.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمن التقنية للاستشارات والتدريب، المهندس منتصر بدير، عن شكره للمركز الوطني للأمن السيبراني على إتاحة الفرصة في بناء مهارات الشباب الأردني، ومنحهم الفرصة لتطوير مهاراتهم في الأمن السيبراني لمساعدتهم في الدخول إلى سوق العمل.
-- (بترا)
غ ح/اص/ب ط
22/02/2024 11:32:42

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