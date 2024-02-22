رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا) - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع سفير دولة قطر لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الراهنة في المنطقة.

وقال الفايز لدى استقباله السفير آل ثاني في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الخميس، أننا في الأردن نعتز بعلاقاتنا الأخوية التاريخية والمتجذرة مع دولة قطر الشقيقة، والتي تقوم على الاحترام المتبادل وبما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين وقضايا أمتنا العربية العادلة، هذه العلاقات المتينة التي يحرص على تطويرها والبناء عليها بمختلف المجالات، جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخوه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله.

واكد أهمية توسيع آفاق العلاقات الأردنية القطرية بمختلف المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، ولاسيما في هذه الظروف التي تمر بها امتنا، اما يستدعي تعزيز تعاونها ووحدتها لمواجهة التحديات التي تمر بها، والسعي معا لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأعرب رئيس مجلس الأعيان عن شكره لدولة قطر، على دعمها المتواصل للأردن ووقوفها الى جانبه في مختلف الظروف والأوقات، وحرصها الدائم على تعزيز الاستثمارات القطرية في الأردن، وإزالة أية عراقيل، تحول دون تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف "نثمن الجهود القطرية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وجهودها الحثيثة من اجل إنهاء حصار غزة، والاتفاق على هدن إنسانية، تسمح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية، يعقبها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

من جانبه، أكد السفير القطري، حرص دولة قطر البناء على العلاقات الأخوية القطرية الأردنية بمختلف المجالات، مبينا ان قطر تعتز بعلاقاتها الاستراتيجية مع الأردن، وهي علاقات متينة تقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل، وكل ما من شأنه خدمة قضايا امتنا العادلة.

وقال إننا في قطر معنيون بتعزيز علاقاتنا بين بلدينا الشقيقين، وتفعيل التنسيق المشترك، لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، والسعي معا لدعم المشروعات والبرامج، التي تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدين.

كما التقت لجنة الأخوة الأردنية القطرية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتورة خولة العرموطي، السفير آل ثاني بحضور مساعدي رئيس مجلس الأعيان مفلح الرحيمي والدكتورة علياء بوران، وأعضاء اللجنة، وعدد من الأعيان.

واكدت العرموطي عمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين الاردن وقطر والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يترجم رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ويعود بالنفع على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء استعراض فرص توسيع التعاون الثنائي، والجهود المبذولة من الأردن وقطر لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وايصال المساعدات بشكل كاف ومستدام، ورفع الحصار عن القطاع، فضلاً عن ايجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

-- (بترا)

وهـ/اص/ب ط

22/02/2024 11:31:13