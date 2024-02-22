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بحث تعزيز التعاون بين البلقاء التطبيقية ومديرية التعليم والثقافة العسكرية

2/22/2024 4:32:12 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 22 شباط (بترا) -بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني مع مدير التعليم والثقافة العسكرية العميد خالد الشمايلة يرافقه رئيس فرع المكرمة الملكية السامية المقدم حمزة العبادي تعزيز سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز من خدمة الطلبة من أبناء القوات المسلحة من عاملين ومتقاعدين.
و أشار العميد الشمايلة الى الجهود التي تقوم بها الجامعة في خدمة الطلبة من أبناء الوطن عامة وأبناء القوات المسلحة خاصة،وما تقدمه من خدمات جليلة في التعليم لجميع أبناء الوطن باعتبارها جامعة وطن تنتشر على مختلف مساحات الوطن، وتخدم شريحة واسعة من الطلبة وفي مختلف التخصصات الأكاديمية.
بدوره ، أكد العجلوني اعتزازه وجميع العاملين في الجامعة بالقوات المسلحة الأردنية وعلى رأسهم القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني للدور الكبير الذي تقوم به قواتنا المسلحة في حماية البلاد وتعزيز منظومة الأمن والأمان في الأردن وما يقدمونه من تضحيات في سبيل إدامة هذه النعمة لجميع المواطنين في الأردن.
وأشار إلى أن الجامعة تحتضن العدد الأكبر من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية موزعين على جميع التخصصات وفي مختلف كليات الجامعة من العقبة جنوبا إلى اربد شمالا.
--(بترا)
أع /اص / س س
22/02/2024 11:00:58

MENAFN22022024000117011021ID1107885022

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