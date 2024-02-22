بحث تعزيز التعاون بين البلقاء التطبيقية ومديرية التعليم والثقافة العسكرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 22 شباط (بترا) -بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني مع مدير التعليم والثقافة العسكرية العميد خالد الشمايلة يرافقه رئيس فرع المكرمة الملكية السامية المقدم حمزة العبادي تعزيز سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز من خدمة الطلبة من أبناء القوات المسلحة من عاملين ومتقاعدين.
و أشار العميد الشمايلة الى الجهود التي تقوم بها الجامعة في خدمة الطلبة من أبناء الوطن عامة وأبناء القوات المسلحة خاصة،وما تقدمه من خدمات جليلة في التعليم لجميع أبناء الوطن باعتبارها جامعة وطن تنتشر على مختلف مساحات الوطن، وتخدم شريحة واسعة من الطلبة وفي مختلف التخصصات الأكاديمية.
بدوره ، أكد العجلوني اعتزازه وجميع العاملين في الجامعة بالقوات المسلحة الأردنية وعلى رأسهم القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني للدور الكبير الذي تقوم به قواتنا المسلحة في حماية البلاد وتعزيز منظومة الأمن والأمان في الأردن وما يقدمونه من تضحيات في سبيل إدامة هذه النعمة لجميع المواطنين في الأردن.
وأشار إلى أن الجامعة تحتضن العدد الأكبر من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية موزعين على جميع التخصصات وفي مختلف كليات الجامعة من العقبة جنوبا إلى اربد شمالا.
--(بترا)
أع /اص / س س
22/02/2024 11:00:58
MENAFN22022024000117011021ID1107885022
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