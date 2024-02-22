2 مليون مواطن وقطاعات اقتصادية يستفيدون من مشاريع وبرامج صندوق الطاقة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 22 شباط (بترا)- استفاد أكثر من 2 مليون مواطن وقطاعات اقتصادية متنوعة من مشاريع وبرامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ عام 2015.

ووفقا لبيان صادر عن الصندوق اليوم الخميس، ساهمت تلك المشاريع والبرامج في توفير طاقة تزيد على 75.3 جيجا واط/ساعة، ووفرا في التكاليف اكثر من 16.8 مليون دينار وخفضت انبعاث ثاني أكسيد الكربون بما يزيد على 97 كيلو.طن/السنة.

ويستند الصندوق في أعماله على خطة استراتيجية تنبثق من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2015، وعلى الخطة الاستراتيجية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الرامية إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 31 بالمئة في توليد الكهرباء في المملكة، وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في جميع القطاعات بنسبة 9 بالمئة وتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 31 بالمئة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى التوسع في زيادة نسبة انتشار السخانات الشمسية على المستوى الوطني.

وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي، استهدفت خطة الصندوق تقديم الدعم للقطاعات ذات التأثير المباشر في الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء من خلال برامج ومشاريع يتم تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية العاملة في القطاع والمؤسسات والبرامج الدولية المانحة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص الأردني.

وقدم صندوق الطاقة المتجددة دعما للقطاع المنزلي من خلال تركيب 33 ألف نظام سخان شمسي، وتركيب 8.440 نظام خلايا شمسية بالتعاون مع 200 مؤسسة من المجتمع المحلي، واستبدال 206 ألف وحدة انارة موفرة للطاقة في المنازل بتنفيذ مباشر من شركات توزيع الكهرباء الثلاث في الأردن.

وفي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تم توقيع 100 اتفاقية تعاونية ثلاثية مشتركة بين الصندوق وغرفة صناعة عمان والمصنع الراغب بالاستفادة من البرنامج، حيث تم اجراء 46 دراسة تدقيق طاقي لـ 46 مصنعا و30 دراسة مثلها للفنادق، حيث انتهى الصندوق من تنفيذ مشروع تطبيق إجراءات كفاءة الطاقة لـ 12 فندقا في مدينة العقبة خلال العام2023 ، فضلا عن الانتهاء من إجراء دراسات تدقيق طاقي لـ18 فندقا في البتراء ومادبا خلال المراحل السابقة من تنفيذ البرنامج.

وامتدت برامج دعم الصندوق لتقديم الخدمة للمؤسسات الحكومية والعامة من خلال إجراء 24 دراسة تدقيق طاقي في المباني الحكومية، وتركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 602 دارا للعبادة "مسجد وكنيسة" بنسبة تمويل بلغت 25 بالمئة من كلفة تركيب الأنظمة.

ونفذ الصندوق تماشيا مع المبادرة الملكية السامية لتدفئة وتبريد المدارس، مشروع تدفئة وتبريد المدارس الحكومية، ليقدم خدماته لما مجموعه 136مدرسة قامت بتركيب أنظمة خلايا شمسية، واستبدال 45097 وحدة انارة موفرة للطاقة وتركيب أنظمة السخانات الشمسية في المدارس لتأمين احتياجاتها من المياه الساخنة.

كما نفذ عمليات الصيانة العامة للغرف الصفية وتبديل النوافذ والابواب ونفذ حملات التوعية الشاملة للطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي فيما يتعلق بتطبيقات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة.

وقامت 15 مؤسسة ذات نفع عام متمثلة بدور الايتام ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وغيرها بالاستفادة من برامج الصندوق من خلال تركيب أنظمة الخلايا الشمسية، ما مكن هذه المؤسسات من أداء مهامها وتحقيق اهدافها التي أنشئت لأجلها.

وتنفيذا لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي صمم الصندوق برنامجا لدعم تركيب الخلايا الشمسية للبلديات في المملكة والبالغ عددها 100 بلدية، بتمويل مشترك بين الصندوق والحكومة الايطالية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الادارة المحلية، حيث أتم الصندوق تركيب انظمة خلايا شمسية لـ 29 بلدية خلال عام 2023 ضمن المرحلة الاولى من البرنامج، بينما يستمر عمل الصندوق بتقديم الخدمة لباقي البلديات والبالغ عددها 70 بلدية ضمن المرحلة الثانية للبرنامج خلال فترة الاعوام 2024-2025.

كما وفر الصندوق الدعم والتمويل اللازم للمراكز الصحية الشاملة في الاردن بتركيب الخلايا الشمسية لغايات توفير التدفئة والتبريد مستهدفا 14 مركزا صحيا موزعة على الأقاليم الثلاثة في المملكة خلال العام 2023.

ومن خلال توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الصندوق مع مؤسسة الاقراض الزراعي، استهدفت الإتفاقية دعم تمويل تركيب وربط وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية للمشاريع الزراعية الريادية لصغار المزارعين بحيث يتحمل بموجبها الصندوق الفوائد المترتبة على تمويل القرض الزراعي البالغ قيمته 15 ألف دينار كسقف أعلى لكل مشروع، وقد استفادت 9 مزارع في العام 2023 من مجموع 183 مزرعة ضمن المرحلة الاولى من المشروع.

ولم تتوقف خدمات الصندوق عند اعتاب تقديم الدعم المالي، بل شملت تقديم البرامج التدريبية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لـ 2044 متدربا ومتدربة من المهندسين وموظفي القطاع العام والخاص وشركات توزيع الكهرباء والمنشآت الصناعية والبلديات والمراكز الصحية وموظفي الصندوق، بالتعاون مع جهات المانحين الدوليين مثل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي و مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن الممول من الحكومة الكندية، ما مكن الصندوق من تحقيق التوعية لما يقارب الـ 165 مليون مواطن بنسبة تعرض بلغت 77 بالمئة لبرامج وحملات التوعية المنفذة.

--(بترا)

م ف/ أ أ / س س

22/02/2024 10:37:44