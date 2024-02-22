مخاوف نقص الإمدادات ترفع أسعار النفط عالمياً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة، والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات.
ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، زاد خام برنت تسليم نيسان المقبل 14 سنتًا إلى 83.17 دولار للبرميل، في حين أضافت عقود أيار 13 سنتًا، لترتفع إلى 82.24 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتًا، إلى 78.08 دولار للبرميل لشهر أقرب استحقاق.
ويدعم إعادة تشغيل مصافٍ في الولايات المتحدة الطلب، بعد أن أدت سلسلة من التوقفات في وقت سابق إلى خفض معدلات تشغيل المصافي الأميركية إلى أدنى مستوى في عامين.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
22/02/2024 09:53:34
MENAFN22022024000117011021ID1107885020
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