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مخاوف نقص الإمدادات ترفع أسعار النفط عالمياً

2/22/2024 4:32:10 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة، والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات.
ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، زاد خام برنت تسليم نيسان المقبل 14 سنتًا إلى 83.17 دولار للبرميل، في حين أضافت عقود أيار 13 سنتًا، لترتفع إلى 82.24 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتًا، إلى 78.08 دولار للبرميل لشهر أقرب استحقاق.
ويدعم إعادة تشغيل مصافٍ في الولايات المتحدة الطلب، بعد أن أدت سلسلة من التوقفات في وقت سابق إلى خفض معدلات تشغيل المصافي الأميركية إلى أدنى مستوى في عامين.
--(بترا)
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22/02/2024 09:53:34

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