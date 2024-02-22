عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 شباط (بترا)- استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ139 من عدوانه المتواصل على قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طيران الاحتلال استهدف منازل في حي الجنينة ومخيم الشابورة ومنطقة المشروع في مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.
وكثفت قوات الاحتلال غاراتها على مدينة رفح، حيث دمرت مسجد الفاروق وَسْط المدينة، كما استهدفت العديد من المنازل بغارات خلفت شهداء وجرحى.
وشن الاحتلال قصفا استهدف محيط المستشفى الأوروبي، كذلك استهدف أراض زراعية في خربة العدس وقرب بوابة صلاح الدين، ومنازل تؤوي نازحين.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات على منزل لعائلة الدعليس غرب مخيم النصيرات وَسْط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينيا، وإصابة العشرات بجروح، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح المجاورة.
كما أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الصحفي إيهاب نصر الله وزوجته، وإصابة أطفاله الثلاثة بحروق بالغة، إثر استهدافهم من قبل قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة.
وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأهالي في حي البراهمة جَنُوب رفح، كما استهدفت المدفعية إحدى الأبراج بمدينة حمد غرب خانيونس.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهد 29,313 فلسطينيًا، وأصيب 69,333 ، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، فضلا عن فقدان الآلاف تحت الأنقاض.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
22/02/2024 09:36:37
MENAFN22022024000117011021ID1107885019
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