عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 22 شباط (بترا)- استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ139 من عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طيران الاحتلال استهدف منازل في حي الجنينة ومخيم الشابورة ومنطقة المشروع في مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وكثفت قوات الاحتلال غاراتها على مدينة رفح، حيث دمرت مسجد الفاروق وَسْط المدينة، كما استهدفت العديد من المنازل بغارات خلفت شهداء وجرحى.

وشن الاحتلال قصفا استهدف محيط المستشفى الأوروبي، كذلك استهدف أراض زراعية في خربة العدس وقرب بوابة صلاح الدين، ومنازل تؤوي نازحين.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات على منزل لعائلة الدعليس غرب مخيم النصيرات وَسْط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينيا، وإصابة العشرات بجروح، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح المجاورة.

كما أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الصحفي إيهاب نصر الله وزوجته، وإصابة أطفاله الثلاثة بحروق بالغة، إثر استهدافهم من قبل قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأهالي في حي البراهمة جَنُوب رفح، كما استهدفت المدفعية إحدى الأبراج بمدينة حمد غرب خانيونس.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهد 29,313 فلسطينيًا، وأصيب 69,333 ، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، فضلا عن فقدان الآلاف تحت الأنقاض.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

22/02/2024 09:36:37