9 إصابات بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس

9 إصابات بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس
التاريخ
2/22/2024 4:32:08 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)-أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بوقوع 9 إصابات من بينهم 3 بحالة خطرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنه جرى إطلاق النار على شابين في مدخل معالي أدوميم بعد تنفيذهما عملية إطلاق النار.
ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن منفذ العملية وصل بسيارة إلى حاجز الزعيم، وأطلق النار على سيارات المستوطنين في الازدحام المروري، وأصاب 9 مستوطنين بجروح من بينهم 3 بحالة خطرة.
--(بترا)
رصد/أغ/ا ص
22/02/2024 09:34:17
MENAFN22022024000117011021ID1107885018
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