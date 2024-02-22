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9 إصابات بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس

2/22/2024 4:32:08 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)-أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بوقوع 9 إصابات من بينهم 3 بحالة خطرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنه جرى إطلاق النار على شابين في مدخل معالي أدوميم بعد تنفيذهما عملية إطلاق النار.
ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن منفذ العملية وصل بسيارة إلى حاجز الزعيم، وأطلق النار على سيارات المستوطنين في الازدحام المروري، وأصاب 9 مستوطنين بجروح من بينهم 3 بحالة خطرة.
--(بترا)
رصد/أغ/ا ص
22/02/2024 09:34:17

MENAFN22022024000117011021ID1107885018

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