المنتخب الوطني لكرة السلة يلتقي نظيره الفلسطيني غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، نظيره المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الجمعة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وتأتي المباراة ضمن الجولة الأولى من النافذة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "السعودية 2025".

ويخوض المنتخب الجولة الثانية من البطولة يوم الاثنين المقبل بلقاء المنتخب السعودي في مدينة جدة السعودية.

وكان المنتخب الوطني شارك أخيرا في بطولة قطر الدولية الودية استعدادا للتصفيات.

--(بترا)

خ خ /اص / س س

22/02/2024 09:23:54