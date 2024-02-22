المنتخب الوطني لكرة السلة يلتقي نظيره الفلسطيني غدا
التاريخ
2/22/2024 4:32:06 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، نظيره المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الجمعة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.
وتأتي المباراة ضمن الجولة الأولى من النافذة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "السعودية 2025".
ويخوض المنتخب الجولة الثانية من البطولة يوم الاثنين المقبل بلقاء المنتخب السعودي في مدينة جدة السعودية.
وكان المنتخب الوطني شارك أخيرا في بطولة قطر الدولية الودية استعدادا للتصفيات.
--(بترا)
خ خ /اص / س س
22/02/2024 09:23:54
MENAFN22022024000117011021ID1107885017
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