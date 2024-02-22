السفيرة الرافعي تقدم أوراق اعتمادها للحاكمة العامة لكندا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أوتاوا 22 شباط(بترا)- قدّمت السفيرة صباح الرافعي، أوراق اعتمادها إلى فخامة الحاكمة العامة لكندا والقائدة العامة للقوات المسلحة الكندية، ماري ماي سيمون، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى كندا، خلال مراسم جرت بمقر الحاكم العام "رودو هول" في العاصمة الكندية أوتاوا.
ونقلت السفيرة الرافعي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الحاكم العام الكندية سيمون، وتمنياته للشعب الكندي الصديق مزيد من التقدم والنماء.
بدورها،نقلت سيمون تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني،مشيدة بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.
وأبدت اهتمام الحكومة الكندية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد مسؤولون من الحكومة الكندية ووزارة الخارجية الكندية وعميد السلك الدبلوماسي في كندا وعمداء السلك الدبلوماسي العربي والأوروبي وممثلو السلك الدبلوماسي في أوتاوا.
بترا
ص خ / اص /س س
22/02/2024 09:08:45
MENAFN22022024000117011021ID1107885015
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