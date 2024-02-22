السفيرة الرافعي تقدم أوراق اعتمادها للحاكمة العامة لكندا

MENAFN - Jordan News Agency)

أوتاوا 22 شباط(بترا)- قدّمت السفيرة صباح الرافعي، أوراق اعتمادها إلى فخامة الحاكمة العامة لكندا والقائدة العامة للقوات المسلحة الكندية، ماري ماي سيمون، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى كندا، خلال مراسم جرت بمقر الحاكم العام "رودو هول" في العاصمة الكندية أوتاوا.

ونقلت السفيرة الرافعي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الحاكم العام الكندية سيمون، وتمنياته للشعب الكندي الصديق مزيد من التقدم والنماء.

بدورها،نقلت سيمون تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني،مشيدة بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.

وأبدت اهتمام الحكومة الكندية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد مسؤولون من الحكومة الكندية ووزارة الخارجية الكندية وعميد السلك الدبلوماسي في كندا وعمداء السلك الدبلوماسي العربي والأوروبي وممثلو السلك الدبلوماسي في أوتاوا.

بترا

ص خ / اص /س س

22/02/2024 09:08:45