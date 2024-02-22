مجلس الأمن يجتمع بشأن فلسطين اليوم

مجلس الأمن يجتمع بشأن فلسطين اليوم
التاريخ
2/22/2024 4:32:02 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 22 شباط (بترا)-يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسته الشهرية بشأن الوضع في الشرق الأوسط ولا سيما قضية فلسطين يتبعها جلسة مشاورات.
ومن المقرر ان يستمع الأعضاء الى إحاطة من الأمانة العامة بشأن أخر التطورات في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
يذكر ان مجلس الأمن الدولي فشل الثلاثاء الماضي باعتماد قرار يطالب بوقف الحرب على غزة بعد قيام دولة دائمة العضوية برفض المشروع.
-- (بترا)
م د/اص / س س
22/02/2024 07:52:57
MENAFN22022024000117011021ID1107885014
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