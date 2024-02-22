مجلس الأمن يجتمع بشأن فلسطين اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 شباط (بترا)-يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسته الشهرية بشأن الوضع في الشرق الأوسط ولا سيما قضية فلسطين يتبعها جلسة مشاورات.

ومن المقرر ان يستمع الأعضاء الى إحاطة من الأمانة العامة بشأن أخر التطورات في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

يذكر ان مجلس الأمن الدولي فشل الثلاثاء الماضي باعتماد قرار يطالب بوقف الحرب على غزة بعد قيام دولة دائمة العضوية برفض المشروع.

-- (بترا)

م د/اص / س س

22/02/2024 07:52:57