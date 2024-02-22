الإعلامي المسفر إلى رحمة الله

(MENAFN
- Al Watan) شيّع الوسط الإعلامي في هيئة الإذاعة والتليفزيون بالرياض زميلهم ((كبير المحررين)) السابق في أخبار إذاعة الرياض وأخبار القناة الأولى سابقا (قناة السعودية حاليا)، محمد بن أحمد المسفر، الذي توفي الثلاثاء في الرياض، بعد تردي وضعه الصحي إثر عارض داهمه في الأعوام الأخيرة.
وتدرج المسفر في العمل الإخباري الإعلامي من محرر أخبار في إذاعة الرياض إلى رئيس فترة تحرير، ثم انتقل إلى إدارة الأخبار في التليفزيون، وتدرج في العمل الإخباري إلى أن تقاعد.
واحتفظ محمد المسفر بعلاقات مميزة طوال حياته الوظيفية في وزارة الإعلام، وبجهازي الأخبار في الإذاعة والتليفزيون. وصُلي على الفقيد عصر الأربعاء 21 فبراير 2024 في جامع الجوهرة البابطين، ووري في مقبرة شمال الرياض.
ويتلقى إخوته العزاء على الأرقام التالية:
علي بن أحمد المسفر: 0554446095
عبدالله بن أحمد المسفر: 0505455251
فهد بن أحمد المسفر: 0500911119
كما تتلقى أسرته العزاء في منزل والدهم أحمد بن محمد المسفر، وعزاء النساء في منزل الفقيد، رحمه الله وغفر له.
MENAFN22022024000089011017ID1107884971
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.