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الإعلامي المسفر إلى رحمة الله

2/22/2024 4:30:53 AM
(MENAFN- Al Watan) شيّع الوسط الإعلامي في هيئة الإذاعة والتليفزيون بالرياض زميلهم ((كبير المحررين)) السابق في أخبار إذاعة الرياض وأخبار القناة الأولى سابقا (قناة السعودية حاليا)، محمد بن أحمد المسفر، الذي توفي الثلاثاء في الرياض، بعد تردي وضعه الصحي إثر عارض داهمه في الأعوام الأخيرة.
وتدرج المسفر في العمل الإخباري الإعلامي من محرر أخبار في إذاعة الرياض إلى رئيس فترة تحرير، ثم انتقل إلى إدارة الأخبار في التليفزيون، وتدرج في العمل الإخباري إلى أن تقاعد.
واحتفظ محمد المسفر بعلاقات مميزة طوال حياته الوظيفية في وزارة الإعلام، وبجهازي الأخبار في الإذاعة والتليفزيون. وصُلي على الفقيد عصر الأربعاء 21 فبراير 2024 في جامع الجوهرة البابطين، ووري في مقبرة شمال الرياض.
ويتلقى إخوته العزاء على الأرقام التالية:
‏علي بن أحمد المسفر: 0554446095
عبدالله بن أحمد المسفر: 0505455251
فهد بن أحمد المسفر: 0500911119
كما تتلقى أسرته العزاء في منزل والدهم أحمد بن محمد المسفر، وعزاء النساء في منزل الفقيد، رحمه الله وغفر له.

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