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أمير الرياض: ذكرى يوم التأسيس تجسد تاريخ وعراقة الدولة السعودية

2/22/2024 4:30:53 AM
(MENAFN- Al Watan) رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.
وقال أمير المنطقة : "إن الاحتفال بيوم التأسيس يجسد لنا ذكرى يوم تليد يحمل في طياته مسيرة مشرفة، ومعاني الوحدة الوطنية، وعراقة تاريخ الدولة السعودية سياسيًا وثقافيًا وحضاريًا منذ ثلاثة قرونٍ إذ تحققت خلالها الوحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".
وأضاف الأمير فيصل بن بندر: "إن الاحتفال بذكرى هذا اليوم وما يمثله من عمق تاريخي للمملكة جاء ليبرز معاني العطاء والتضحية، وما تحقق في سبيل خدمة هذا الوطن وكل مواطن سعودي لينعم بالرخاء والرفاهية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويعضده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -".
ونوه الأمير فيصل، بما تشهده الدولة السعودية منذ تأسيسها وحتى وقتنا الزاهر من مراحل نمو وتطور في مختلف المجالات، حتى أضحت خلال هذا العهد الميمون تنافس مصاف الدول الكبرى، وتشهد نهضة غير مسبوقة، مؤكدًا أن تضحية الأجداد ومن عاصرهم من أبناء هذه الأرض المباركة محل تفكر وتدبر تستحق الشكر والثناء والحرص على الحفاظ عليها من خلال نقلها للنشء والسعي إلى رفعة هذه البلاد في شتى مجالات الحياة في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله -.
وسأل أمير المنطقة الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره.

MENAFN22022024000089011017ID1107884970

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