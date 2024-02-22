أمير الرياض: ذكرى يوم التأسيس تجسد تاريخ وعراقة الدولة السعودية

(MENAFN
- Al Watan) رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.
وقال أمير المنطقة : "إن الاحتفال بيوم التأسيس يجسد لنا ذكرى يوم تليد يحمل في طياته مسيرة مشرفة، ومعاني الوحدة الوطنية، وعراقة تاريخ الدولة السعودية سياسيًا وثقافيًا وحضاريًا منذ ثلاثة قرونٍ إذ تحققت خلالها الوحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".
وأضاف الأمير فيصل بن بندر: "إن الاحتفال بذكرى هذا اليوم وما يمثله من عمق تاريخي للمملكة جاء ليبرز معاني العطاء والتضحية، وما تحقق في سبيل خدمة هذا الوطن وكل مواطن سعودي لينعم بالرخاء والرفاهية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويعضده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -".
ونوه الأمير فيصل، بما تشهده الدولة السعودية منذ تأسيسها وحتى وقتنا الزاهر من مراحل نمو وتطور في مختلف المجالات، حتى أضحت خلال هذا العهد الميمون تنافس مصاف الدول الكبرى، وتشهد نهضة غير مسبوقة، مؤكدًا أن تضحية الأجداد ومن عاصرهم من أبناء هذه الأرض المباركة محل تفكر وتدبر تستحق الشكر والثناء والحرص على الحفاظ عليها من خلال نقلها للنشء والسعي إلى رفعة هذه البلاد في شتى مجالات الحياة في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله -.
وسأل أمير المنطقة الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره.
MENAFN22022024000089011017ID1107884970
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.