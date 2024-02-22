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أمير الجوف : ذكرى يوم التأسيس تمثل لنا منارة مضيئة لصفحات من المجد في تاريخ الدولة

2/22/2024 4:30:53 AM
(MENAFN- Al Watan) رفع أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التّهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -، بمناسبة ذكرى التأسيس، الذي يوافق الـ 22 من شهر فبراير من كل عام.
وقال الأمير: "تأتي هذه المناسبة الوطنية لتمثّل لنا منارة مضيئة لصفحات من المجد في تاريخ هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله -، وتُذكّرنا بكفاح رجال هذه الدولة ونضالهم في سبيل وحدتها وبناء مجدها".
وأضاف : "إنّنا ونحن نعيش اليوم عصر النهضة الشاملة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي وليّ العهد - حفظهما الله- يحل علينا يوم التأسيس ليكون جسراً يربط حاضرنا المزدهر بماضينا المليء بصور التضحية والبطولات".
وأكّد أمير المنطقة بأن استحضار التاريخ العريق للدولة في هذه المناسبة يبعث الفخر لدى الجيل الجديد للاعتزاز بتاريخ الأجداد، ويحفّزهم لإكمال مسيرة البناء والتنمية، ويؤكّد على الأسس الراسخة التي قامت عليها هذه الدولة من سعي لتحقيق كل ما يُعزّز من مكانتها سياسيّاً واقتصاديّاً وتنمويّاً.
واختتم الأمير تصريحه بالدّعاء سائلاً الله عزّ وجلّ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ووليّ عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها وعزّها وازدهارها.

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