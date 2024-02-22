أمير تبوك: ذكرى يوم التأسيس تحمل شواهد على مسيرة وطن عظيم

(MENAFN
- Al Watan) نوهأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بما تحمله ذكرى يوم التأسيس من شواهد على مسيرة وطن عظيم قام على أساس وعقيدة راسخة، جعلت من المملكة عنوانًا لأهم ملحمة توحيد ونماء وتكاتف قبل ثلاثة قرون، وصولاً إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
وقال الأمير في تصريح بهذه المناسبة: نستلهم في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - مؤسس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وصولاً إلى قيام المملكة العربية السعودية على يد موحدها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن وأبنائه الملوك من بعده - رحمهم الله - حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، الذي شهدت فيه المملكة تطوراً ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وكذلك الحرص على كل مايهم الوطن والمواطن ويوفر له سبل العيش الكريم.
وفي ختام تصريحه سأل أمير المنطقة المولى -سبحانه وتعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.
MENAFN22022024000089011017ID1107884968
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.