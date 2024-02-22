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أمير تبوك: ذكرى يوم التأسيس تحمل شواهد على مسيرة وطن عظيم

2/22/2024 4:30:52 AM
(MENAFN- Al Watan) نوهأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بما تحمله ذكرى يوم التأسيس من شواهد على مسيرة وطن عظيم قام على أساس وعقيدة راسخة، جعلت من المملكة عنوانًا لأهم ملحمة توحيد ونماء وتكاتف قبل ثلاثة قرون، وصولاً إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
وقال الأمير في تصريح بهذه المناسبة: نستلهم في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - مؤسس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وصولاً إلى قيام المملكة العربية السعودية على يد موحدها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن وأبنائه الملوك من بعده - رحمهم الله - حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، الذي شهدت فيه المملكة تطوراً ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وكذلك الحرص على كل مايهم الوطن والمواطن ويوفر له سبل العيش الكريم.
وفي ختام تصريحه سأل أمير المنطقة المولى -سبحانه وتعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.

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