أمير الباحة : نحتفي بهذه الذكرى الغالية لنستذكر تاريخًا حافلًا بالبطولات والإصرار

(MENAFN
- Al Watan) رفع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يصادف 22 من شهر فبراير من كل عام.
وقال أمير منطقة الباحة في كلمة بهذه المناسبة :"يطيب لي باسمي، ونيابة عن جميع أهالي المنطقة، أن أرفع خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، وإنا إذ نحتفي بهذه الذكرى الغالية لنستذكر تاريخًا حافلًا بالبطولات والكفاح والإصرار والصمود، فمنذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139هـ الموافق 22 فبراير 1727م، ومنذ ثلاثة قرون لم تزدد هذه البلاد إلا رسوخاً واستقراراً، حتى أضحت معيناً نستلهمه في بناء مستقبلنا، معتزين بإرثها التاريخي، ومستمرين في تحقيق تطلعاتها بطموحٍ لا يخفت وهمةً عصيةً على كل التحديات".
وأضاف : "وها نحن ننعم -بحمد الله- بالبناء الذي شيّده أئمة وملوك هذه البلاد لتكون المملكة نموذجاً للوحدة الوطنية وتلاحم الشعب والقيادة على مر الأجيال، ونسأل الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها".
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