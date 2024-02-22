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أمير الباحة : نحتفي بهذه الذكرى الغالية لنستذكر تاريخًا حافلًا بالبطولات والإصرار

2/22/2024 4:30:52 AM
(MENAFN- Al Watan) رفع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يصادف 22 من شهر فبراير من كل عام.
وقال أمير منطقة الباحة في كلمة بهذه المناسبة :"يطيب لي باسمي، ونيابة عن جميع أهالي المنطقة، أن أرفع خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، وإنا إذ نحتفي بهذه الذكرى الغالية لنستذكر تاريخًا حافلًا بالبطولات والكفاح والإصرار والصمود، فمنذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139هـ الموافق 22 فبراير 1727م، ومنذ ثلاثة قرون لم تزدد هذه البلاد إلا رسوخاً واستقراراً، حتى أضحت معيناً نستلهمه في بناء مستقبلنا، معتزين بإرثها التاريخي، ومستمرين في تحقيق تطلعاتها بطموحٍ لا يخفت وهمةً عصيةً على كل التحديات".
وأضاف : "وها نحن ننعم -بحمد الله- بالبناء الذي شيّده أئمة وملوك هذه البلاد لتكون المملكة نموذجاً للوحدة الوطنية وتلاحم الشعب والقيادة على مر الأجيال، ونسأل الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها".

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