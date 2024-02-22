أمير القصيم: يوم التأسيس إرث تاريخي عظيم يفتخر به أبناء الوطن

(MENAFN
- Al Watan) رفع أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، باسمه، ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأكد أمير منطقة القصيم أن هذه المناسبة العزيزة على الجميع تعد حدثًا تاريخيًا واعتزازا بالجذورالتاريخية للمملكة العربية السعودية، وإلهاماً للأجيال بتاريخ وطننا العظيم، وتعزيزاً لقيم الولاء والانتماء للوطن والمجتمع.
وبيّن أنه في يوم التأسيس يفتخر أبناء الوطن بهذا الإرث التاريخي العظيم الذي أسسه الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - قبل 3 قرون في دولة مترامية الأطراف تحت حكم الدولة السعودية الأولى مروراً بحكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود - رحمه الله - في الدولة السعودية الثانية حتى قيّض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - طيب الله ثراه - عام 1319هـ (1902م) لتأسيس الدولة السعودية الحديثة وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية، ويسير أبناؤه الملوك البررة من بعده على نهجه ومواصلة البناء والتطوير والنماء حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -.
وسأل الأمير، المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ القيادة الرشيدة - أيدها الله - وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء وأن يرزقنا شكر نعمته.
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