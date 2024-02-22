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أمير القصيم: يوم التأسيس إرث تاريخي عظيم يفتخر به أبناء الوطن

2/22/2024 4:30:52 AM
(MENAFN- Al Watan) رفع أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، باسمه، ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأكد أمير منطقة القصيم أن هذه المناسبة العزيزة على الجميع تعد حدثًا تاريخيًا واعتزازا بالجذورالتاريخية للمملكة العربية السعودية، وإلهاماً للأجيال بتاريخ وطننا العظيم، وتعزيزاً لقيم الولاء والانتماء للوطن والمجتمع.
وبيّن أنه في يوم التأسيس يفتخر أبناء الوطن بهذا الإرث التاريخي العظيم الذي أسسه الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - قبل 3 قرون في دولة مترامية الأطراف تحت حكم الدولة السعودية الأولى مروراً بحكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود - رحمه الله - في الدولة السعودية الثانية حتى قيّض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - طيب الله ثراه - عام 1319هـ (1902م) لتأسيس الدولة السعودية الحديثة وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية، ويسير أبناؤه الملوك البررة من بعده على نهجه ومواصلة البناء والتطوير والنماء حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -.
وسأل الأمير، المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ القيادة الرشيدة - أيدها الله - وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء وأن يرزقنا شكر نعمته.

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