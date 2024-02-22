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سفير خادم الحرمين الشريفين: يوم التأسيس مناسبة عظيمة يفخر بها كل مواطن سعودي

2/22/2024 4:29:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود إن ذكرى تأسيس الدولة السعودية (يوم التأسيس) مناسبة عظيمة يفخر بها كل مواطن سعودي نشأ على أرض المملكة العربية السعودية.
وأضاف الأمير سلطان بن سعد، في تصريح صحافي خلال حفل أقامته السفارة السعودية لدى دولة الكويت بمناسبة يوم التأسيس، أن «تاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في 22 فبراير 1727 يعد تاريخا مجيدا لقيام ما نحن عليه الآن»، مؤكدا أن هذه المسيرة التي بناها الأجداد والآباء ستستمر على يد الأبناء والأحفاد.
ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي، داعيا العلي القدير أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار والازدهار.
حضر الحفل سمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات بالدولة وممثلي البعثات الديبلوماسية.
وجاء الاحتفال بيوم التأسيس بناء على الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي صدر في يناير 2022 أن يكون يوم 22 فبراير يوما للتأسيس ويصبح إجازة رسمية ليكون رمزا للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة وارتباط مواطنيها بقادتها.
ويعد الاحتفال بيوم التأسيس مناسبة وطنية للاحتفاء بذكرى تاريخ تأسيس الدولة السعودية ككيان سياسي يحقق الوحدة والاستقرار والازدهار، وفي هذا اليوم أصبحت «الدرعية» عاصمة الدولة السعودية الأولى.

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