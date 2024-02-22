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من دون تأنيب ضمير.. 10 أطعمة ومشروبات يمكن تناولها ليلا

2/22/2024 4:29:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- لطالما كان الجدل حول تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً موضوعًا للنقاش، مع وجود آراء متضاربة حول تأثيره على الصحة، خلافًا للاعتقاد السائد، فإن تناول الأطعمة المناسبة في المساء يمكن أن يكون خيارًا معقولًا ومغذيًا، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.
وفيما يأتي قائمة منسقة تضم 10 أطعمة ليست لذيذة فحسب، بل تقدم أيضًا فوائد صحية متنوعة عند تناولها بعد الساعة 8 مساءً وهي كالآتي:
- الزبادي اليوناني: إن الزبادي اليوناني غني بالبروتين والبروبيوتيك، وهو خيار ذكي لتناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل. وهو يدعم عملية الهضم، ويساعد في الحفاظ على الشبع، ويوفر جرعة من الكالسيوم.
- الكرز: يعد الكرز مصدرًا طبيعيًا للميلاتونين، وهو الهرمون الذي يحفز النوم. إن الاستمتاع بوعاء صغير من الكرز يمكن أن يساهم في تحسين نوعية النوم.
- اللوز: إن اللوز غني بالماغنيسيوم والبروتين، مما يجعله وجبة خفيفة مغذية في المساء. إنه يعزز استرخاء العضلات ويمكن أن يكون خيارًا مرضيًا باعتدال.
- الكيوي: يشتهر الكيوي بأنه مصدر جيد لفيتامين C ولكنه يحتوي أيضًا على السيروتونين، مما يساعد على الاسترخاء. يدعم محتواه من الألياف صحة الجهاز الهضمي من دون أن يكون ثقيلًا على المعدة.
- الجبن القريش: يعتبر الجبن القريش خيارًا مناسبًا لأنه غني بالبروتين ويساعد على الشعور بالامتلاء والشبع. يضمن محتواه من الكازين إطلاقًا بطيئًا للأحماض الأمينية، مما يجعله خيارًا ممتازًا قبل النوم.
- الحبوب الكاملة: إن تناول الحبوب الكاملة مع الحليب يوفر خيارا متوازنا في وقت متأخر من الليل. يمكن للكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الحبوب الكاملة أن توفر إطلاقًا ثابتًا للطاقة.
- الديك الرومى: يعتبر الديك الرومي مصدرًا للبروتين الخالي من الدهون، ويحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني مرتبط بتعزيز النوم. يمكن أن يكون الاستمتاع بالديك الرومي باعتدال خيارًا شهيًا ومشبعًا.
- الشوكولاته الداكنة: يمكن لتناول الشوكولاتة الداكنة، باعتدال، أن يرضي الرغبة الشديدة في تناول الحلويات وتوفر مضادات الأكسدة. ينصح الخبراء بتناول الأصناف ذات المحتوى العالي من الكاكاو للحصول على فوائد إضافية.
- الموز: إن الموز غني بالبوتاسيوم ويحتوي على المغنيسيوم، مما يساهم في استرخاء العضلات. ويمكن أن تحد الحلاوة الطبيعية للموز من الرغبة الشديدة في الحلوى.
- شاي البابونج: على الرغم من أنه ليس طعامًا، إلا أن شاي البابونج هو مشروب مهدئ يمكن أن يساعد في الاسترخاء، لأنه خال من الكافيين ويمكن أن يكون وسيلة لطيفة للاسترخاء قبل النوم. -(العربية نت)

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