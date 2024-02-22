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طرق علاج بحة الصوت

2/22/2024 4:29:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت الدكتورة يكاتيرينا أوسبيينكو في برنامج تلفزيوني الأسباب الرئيسية لبحة الصوت، وكيفية إعادة الحبال الصوتية إلى وضعها الطبيعي، ولماذا يمكن أن تكون بحة الصوت نذيرا لمشكلة أكبر.
وتشير أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة وأمراض النطق واللغة، إلى أنه في بعض الأحيان يمكن أن تكون بحة الصوت من أعراض أمراض خطيرة- مشكلات في الغدة الدرقية أو وذمة الحنجرة.

ووفقا لها، أسباب بحة الصوت هي:
ـ زيادة الإجهاد الصوتي: يمكن أن يؤدي التوتر المفرط في الحبال الصوتية إلى التعب، ما يؤثر على جودة الصوت.

ـ الالتهابات الفيروسية: يمكن أن تسبب فيروسات الجهاز التنفسي التهابا في الحبال الصوتية، ما يؤدي أحيانا إلى بحة الصوت وحتى فقدانه.
ـ الافتقار إلى النظافة الصوتية: يمكن أن يساهم عدم العناية بالحبال الصوتية في إرهاقها، وبالتالي حدوث بحة في الصوت.


ـ التدخين: العادات السيئة مثل التدخين يمكن أن تؤثر سلبا في الحبال الصوتية.

- التغذية السيئة: يمكن أن يؤدي النظام الغذائي السيئ إلى نقص العناصر الغذائية الأساسية، ما قد يؤثر على جودة الصوت. كما أن سوء التغذية يمكن أن يسبب حرقة المعدة، التي يمكن أن تؤدي إلى بحة في الصوت. كما أن ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء ووصولها إلى الحلق يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور أورام في الحنجرة.

وطرق علاج بحة الصوت هي:
ـ تجنب زيادة التوتر الصوتي: من المهم إراحة الصوت، خاصة إذا كانت هناك علامات التعب.

ـ علاج الالتهابات الفيروسية: يجب في حالة ظهور أعراض التهابات في الجهاز التنفسي، استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

كما أن أخصائي الصوت يساعد على تشخيص سبب بحة الصوت ووصف العلاج المناسب. وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام الأدوية المخصصة لعلاج بحة الصوت لتحسين حالة الحبال الصوتية. RT

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