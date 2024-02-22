اكتشاف أصغر نجم في الكون

MENAFN - Alghad Newspaper)ورصد النظام الثنائي المسمى TMTS J0526 من قبل فريق من جامعة تسينغهوا باستخدام تلسكوب جامعة تسينغهوا-ما هواتينغ للمسح (TMTS)، ويقع على بعد نحو 2760 سنة ضوئية من الأرض.ويحتوي TMTS J0526 على "نجم ميت"، أو كما يعرف باسم قزم أبيض، غني بالكربون والأكسجين وتبلغ كتلته نحو 74% من كتلة الشمس. وهو يدور حول نجم قزم ساخن يطلق عليه اسم TMTS J0526B، تبلغ كتلته نحو ثلث كتلة نجمنا، ويبلغ عرضه نحو 7 أضعاف عرض الأرض فقط، ما يجعله أصغر من المشتري وزحل، وواحد من أصغر النجوم التي شوهدت على الإطلاق من حيث الحجم.ووفقا للعلماء من جامعة تسينغهوا في الصين الذين قادوا الفريق الدولي من الصين وأستراليا وأوروبا والولايات المتحدة، والذي توصل إلى هذا الاكتشاف، فإن عناصر نظام TMTS J0526 تكمل مدارا واحدا كل 20.5 دقيقة تقريبا. وهذا يجعله محطما للأرقام القياسية لهذا النوع من الثنائيات، في حين ما يزال يعد بطيئا مقارنة بنظام HM Cancri الذي يحتوي على قزمين أبيضين يكملان مدارا واحدا كل 5.4 دقيقة تقريبا.وبفضل غلافه الجوي الهيدروجيني الرقيق، فإن النجم الصغير TMTS J0526B أكبر حجما وأكثر وضوحا من رفيقه القزم الأبيض المسمى TMTS J0526A، ويضيء بشكل ملحوظ.وبحسب علماء الفلك، فإن القزم الأبيض قادر على تشويه النجم الصغير إلى شكل إهليلجي من خلال تأثير الجاذبية الكبير حيث يدور الاثنان بسرعة حول بعضهما البعض.ولا يعد اكتشاف TMTS J0526 مهما فقط بسبب فترته المدارية القصيرة بشكل لا يصدق، ولكن أيضا لأنه يمكن أن يساعد على تفسير كيفية ولادة مثل هذه النجوم القزمة الصغيرة في البداية.

وتولد الأقزام البيضاء عندما تستنفد النجوم التي بحجم الشمس تقريبا إمدادات الهيدروجين الموجودة في نواتها، ولا تستطيع بعد ذلك دعم نفسها ضد الضغط الداخلي لجاذبيتها.وينتج عن ذلك انهيار النوى النجمية مع انتشار الطبقات الخارجية للنجوم، حيث ما يزال الاندماج النووي مستمرا، إلى الخارج.وتقوم العملية أولا بتحويل النجوم إلى عمالقة حمراء، ثم تبرد الأجسام لتترك وراءها أقزاما بيضاء محاطة بأغلفة من الغاز والغبار.وتمثل هذه الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Astronomy، تقدما كبيرا في سعي العلماء لفهم أسرار الكون، وتسليط الضوء على العمليات المعقدة التي تحكم حياة النجوم وموتها. RT