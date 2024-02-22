افتتاح المنتدى العالمي للسلام العادل لـ البابطين الثقافية في القاهرة



غول: مؤسسة البابطين لعبت دوراً مهماً في نشر ثقافة السلام



موسى: 7 أكتوبر رد فعل على سياسة الظلم الاسرائيلي



عمار الحكيم: نحن بأمس حاجة لتعزيز مبادئ السلام وتعزيز فرص التنمية



السنيورة: لا تنمية بدون سلام...ولا سلام بدون عدالة



تحت عنوان "السلام العادل من أجل التنمية"، افتتح وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري في العاصمة المصرية القاهرة أمس المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل، والذي تعقده مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية .



وقال وزير الإعلام الذي شهد حضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء، وبمشاركة كبيرة من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم، "بداية أود أن أعرب عن سعادتي بهذا الجمع الكريم على أرض الكنانة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأثمن الجهد الكبير المبذول لإنجاح فعاليات المنتدى العالمي الثالث الثقافة السلام العادل المقام تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة".



وأضاف، يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر إلى معالي الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بجمهورية مصر العربية وإلى سعود عبد العزيز البابطين نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية على التعاون البناء لاستضافة هذا المنتدى العالمي وحسن التنظيم والترتيب الأعمال المنتدى، متمنين أن تتكلل أعماله بالتوفيق والنجاح.



ونقل المطيري للحضور تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح وخالص التمنيات للمنتدى بالتوفيق والسداد لما فيه مصلحة أوطاننا الغالية.



المبادرات الرائدة

وقال المطيري، يسعدني الإشادة بالمبادرات الرائدة لمؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية الثقافات، حيث التي حملتها لجميع الحضارات وحرصها على نقاط الإلتقاء مع جميع تجتمع المعرفة والإبداع والفكر، في رحاب هذه المؤسسة العريقة.



واستذكر مآثر الشاعر القدير الراحل عبدالعزيز سعود البابطين رحمه الله وجهوده الثقافية الكبيرة وإسهاماته البناءة حيث لم يكتف بإحياء القصائد وتكريم الشعراء فقط ، بل حرص على تعزيز ثقافة السلام والإرشاد الحضاري والإشعاع الثقافي والتعاون من أجل الحوار والتعايش الإنساني على كافة المستويات لتتسع مساحات الحوار والتواصل والإنطلاق بها نحو آفاق أكثر إشراقا ورحابة.



وأكد أن هذا المنتدى العالمي، والذي يعالج من خلال قضيته الرئيسية لهذا العام دور السلام في تعزيز التنمية ونجاحها في المجالات المختلفة، يعتبر فرصة لنا جميعا للتواصل والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار والخبرات بين المعنيين والمختصين والمثقفين والمفكرين والمبدعين لتقوم الثقافة بدورها الريادي المنتظر والمأمول، كإطار لجهودنا جميعا، ومرشدا إلى مستقبلنا الواعد، وجسرا يتجاوز بنا الحدود والتحديات، لنبرز الدور الرئيسي والهام للسلام في كافة المجالات التنموية فلا تنمية بلا سلام، متطلعين لما سيخرج به هذا المنتدى من توصيات تصب في صالح الأوطان والشعوب وتحقق تطلعاتهم وأمانيهم.



الفكر الإنساني

وقال، إن كل دول العالم بشعوبها وفكرها تجتمع على الثقافة، التي من شأنها توحيد كل أنماط الفكر الانساني من أجل خدمة البشرية، وقد حرصت الكويت في علاقاتها مع الجميع على تعزيز السلام في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية لينعم الجميع ببيئة آمنة ممكنة تعين على التنمية والرخاء والازدهار الأمر الذي توج بتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة وهو وسام فخر واعتزاز يترجم الجهود الكويتية الحثيثة في هذا المجال، فقد آمنت الكويت دائما بضرورة البحث عن كافة السبل والسياسات المتعلقة بالسلام والمصالحة ودعم وتوجيه الشباب والنشء وتنميته بشكل خاص على المعارف والمهارات من أجل ممارسة ثقافة السلام لعلمها التام بأن الثقافة هي خير وسيلة لتوحيد الأمم ونهضتها.



وتابع، من خلال هذا المنتدى نجدد موقف دولة الكويت الثابت والراسخ قيادة وحكومة وشعبا الداعم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية وفي شتى المجالات السياسية والإعلامية والإنسانية، حتى يتحقق للشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه في ظل دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما نؤكد حرص وزارة الإعلام في دولة الكويت من خلال قنواتها المسموعة والمرئية والإلكترونية على متابعة الشأن الفلسطيني، وإبقاء الوعي بالقضية الفلسطينية حاضرا لدى الأجيال الصاعدة مع إدانتنا الشديدة لما يتعرض له الأشقاء في فلسطين من انتهاكات وتجاوزات وندعو المجتمع الدولي إلي وضع حد فوري لانتهاكات قوات الاحتلال للأراضي الفلسطينية.



نشر السلام

من جهته، أكد الرئيس التركي السابق عبدالله غول أن مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية لعبت دوراً مهماً في نشر ثقافة السلام، متقدما بالتهنئة إلى أسرته في استكمال المسيرة بتنظيم المنتدى الثالث بالقاهرة، بعد أن بذلت جهوداً كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا،



وقال، يواجه العالم اليوم العديد من المشاكل والتحديات، والشرق الأوسط يقبع في الصراعات، مذكرا بالقضية الفلسطينية وضرورة وقف اعتداءات الكيان الصهيوني التي يرتكبها في غزة، مضيفاً "الفلسطينيون يعانون من الاحتلال والاستيطان المتوحش، وسمة عقاب جماعي للمدنيين والأطفال، وعلى الدول التي تدعم اسرائيل أن تدرك ما تفعله ضد التعددية، وهذا أمر له عواقب وخيمة".



وأكد أن مصر منذ البداية وهي تحاول أن تصل لحل شامل و عادل للقضية الفلسطينية، وبعد السابع من أكتوبر أظهرت مصر مسؤولية كبيرة في التعامل مع القضية، كما أن تركيا بذلت قصارى جهدها للوصول إلى حل سلمي، مشددا على أن وقف إطلاق النار لن يكون كافيا، بل إن الفصائل الفلسطينية عليها ان تجلس معا ليتولد من بينها قيادة جديدة تتفاوض باسم الفلسطينيين، مشيرا إلى أن المبادرة العربية تمثل فرصة ذهبية لتحقيق علاقات مع الدول العربية.





تيار الحكمة

أما رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، قال، "من أرض الكنانة أرض العروبة والسلام العزيزة على قلوب العراقيين، يسعدني مشاركتكم في المنتدى العالمي للسلام، مستذكرا مآثر الراحل عبد العزيز البابطين".



وقال الحكيم، السلام ليس غياباً للحرب بل حالة من الأمان والاستقرار والحفاظ على كرامة الانسان وتعزيز التفاهم، مشدداً على أن ثقافة السلام تتطلب تحقيق أركانه، فلا يمكن الحديث عنه دون إرادة لتطبيقه ودون قدرة فعلية لصناعته، والركن الثالث المهم في عملية السلام هو حفظ السلام العادل، بما يتضمن حقوق الانسان وتشمل الحرية والسعي نحو السعادة، وهو أوسع من غياب الصراعات، نحن بأمس حاجة لتعزيز مبادئ السلام وتعزيز فرص التنمية.



وأكد أن الزيادة السكانية التي تشهدها منطقتنا العربية تجعل من التنمية مطلبا ملحا، فلا بديل غير الاسراع في عجلة التنمية، خاصة وأن الشباب لا يمثلون مستقبل الأمة فحسب، بل هم الحاضر الفاعل وهم أكثر من يصلح لتعزيز التعاون بين الديانات والحضارات.



وشدد على أن الاستثمار في الشباب أمر مهم، ومشروع العاصمة الادارية مثالاً على التنمية المستدامة وجاءت رؤية تصميمها بكفاءة استخدام الموارد في الطاقة الشمسية، ومشاريع الكويت مثل مشروع مدينة الحرير الذي يسعى لتقليل الاعتماد على النفط.





بدوره، أكد وزير خارجية مصر الأسبق د. عمرو موسى، أن قضية فلسطين قضية ضمير وأمن وثقافة وتنمية وكلها مجالات لا يمكن تحقيق السلام بدونها، وما يعانيه اخواننا في غزة يشر إلى أن الوعود لم يعد هناك مجال لتصديقها ولا يصح أن نصدق أي عهد أو وعد بأن تشمل بالمسائل الانسانية.



وقال موسى إن الدولة الفلسطينية هي الهدف لانه امر لا يمكن تأجيله، مشددا على أن التفسير الحقيقي لـ 7 اكتوبر هو رد فعل على سياسة الظلم الاسرائيلي وصدق الأمين العام للأمم المتحدة عندما وصفه أكد ذلك.



لا سلام بلا عدالة

في وقت قال، رئيس وزراء لبنان السابق فؤاد السنيورة، لا تنمية بدون سلام، ولا سلام بدون عدالة، مشيرا إلى أن هذا هو التصور المحكم للراحل عبد العزيز البابطين، بالهمة العالية عمل طوال عقود فكانت منتدياته منصات ومنابر للاحياء.



وقال السنيورة، إذا كان النهوض العربي تحدياً لا بديل عنه، فإن سمة تحديات لهذا النهوض من بينها حرب العقاب الجماعي والابادة للشعب الفلسطيني لكنها ليست الحرب الوحيدة الذي تعاني منه أمتنا، فالاضطراب موجود بسبب المحيط الإقليمي والدولي والضغوط التي تمارس على أمتنا العربية.



إلى ذلك، عبر رئيس ألبانيا السابق



إلير ميتا عن امتنانه لمؤسسة البابطين الثقافية وجهودها ولمصر ورئيسها على استضافة هذا المنتدى، الذي لا يأتي فقط لنشر ثقافة السلام، ولكن لبناء جسور التفاهم بين المجتمعات المتنوعة.



وأكد أن السلام يتطلب تعاونا بين الدول، لأننا لا يمكن أن نحققه دون العدالة الإنسانية واحترام الحقوق الأساسية للإنسان، محذراً من قضايا التغيير المناخي التي قد تؤدي إلى كوارث، مشددا على أهمية العمل من أجل الحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة.





كادر



المنتدى يتزين بكلمات خالدة لعبدالعزيز البابطين: املأوا الأرض سلاماً وزهوراً وسناءً

شهد المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل من أجل التنمية، مقتطفات لكلمات افتتاحية سابقة للمغفور عبدالعزيز سعود البابطين والذي ألقاها الراحل في منتديات مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، إذ أكد فيها الراحل على أهمية تحقيق السلام العادل وضرورة العمل من أجل نشر ثقافة السلام وجعلها ثقافة حياة.



وجاء في نص كلمته، "يسعدنا أن نرحب بكم جميعاً في هذا المنتدى العالمي والذي نعقده اليوم بحضور هذا الجمع الطيب من القادة والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين من كل أنحاء العالم.



السيدات والسادة إن هذا المنتدى اليوم ليس تتويجاً لمسار المؤسسة، بل فاتحة لبداية مسار عمل شرط توفر المثابرة والعزيمة".



وأضاف الراحل في كلمته الخالدة، إن لقاءنا يكتسب الإجماع على هدف مشترك وغاية نبيلة سامية، فنحن جميعاً مؤمنون بقيم السلام العادل لكن الإيمان وحده غير كافي إذا لم يقترن بالفعل والعمل فعلينا أن نتقدم سوياً لإنجاز عظيم من أجل المحافظة على إنسانية الإنسان بداية بنشر ثقافة السلام.



وتابع، وليس هذا ممكناً إلا إذا جعلنا السلام العادل ثقافة حياة يومية ، وأن تتعطر لغتنا اليومية بالسلام وهذا مما تحتاجه الإنسانية.



وتابع، أيها القادة السياسيون وممثلو المؤسسات والخبراء رفيعو المستوى في الهيئات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفون إنكم تجتمعون اليوم للتحاور بصدق حول كيفية دفع المجتمع الدولي ضمن مسار من التعاون من أجل السلام العادل.



يا قادة العالم ضعوا رجاءً في أذهانكم بأنكم جئتم لتعمير الأرض وحماية من عليها لتشكركم الأجيال القادمة وتذكركم بالخير والثناء.



وتابع: ولا بد أن نعمل جميعاً على تجفيف منابع الإرهاب وأن نتعامل مع جذوره لا مع ثماره، وذلك يكون أولاً بتجفيف منابع الظلم كالظلم الذي وقع ويقع على الشعب الفلسطيني الصامد في وجه الطغيان البشع والعنصرية المقيتة، وحرية هذا الشعب تحدٍّ أخلاقي لضمير العالم ولصدقية الدول في احترام حقوق الانسان.



ويجب ألا نتوقف وأن نذكِّر وأن نكرر المحاولة وفي النهاية سننجح بإذن الله.

املئوا الأرض سلاماً وزهوراً وسناء، وانهجوا نهج وئامٍ وارتدوه كرداء لتعيشوا في أمانٍ ورخاءٍ وإخاء.