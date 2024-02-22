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أجواء مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة

2/22/2024 4:29:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء مشمسة، ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.


اما السبت، فمن المتوقع أن تتأثر المملكة تدريجياً بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً وتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء قليلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة خاصة في جنوب وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 5 وفي مرتفعات الشراة 16 - 4, وفي مناطق البادية 21 - 6، وفي مناطق السهول 19 - 7, وفي الأغوار الشمالية 23 - 12, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 14، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.- (بترا)


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