الفايز: انعدام السلم المجتمعي في المنطقة العربية قلص فرص التنمية المستدامة

MENAFN - Alghad Newspaper) فرح عطيات

لا تزال التنمية المستدامة في العالم العربي تراوح مكانها، نتيجة الخلافات السياسية وتغليب المصالح الفردية، وضعف مؤسسات العمل المشترك، وصولاً لإحداث التغير المنشود، وفق رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز.

وشدد، خلال افتتاح أعمال مؤتمر البيئة الآمنة والتنمية المستدامة أمس، على أن "انعدام السلم المجتمعي في العديد من الدول العربية، وما خلفته الصراعات السياسية والامنية، ساهم الى حد بعيد في ضعف قدرتها بالوصول للتنمية التي تحقق تكاملنا الاقتصادي والسياسي".



وتابع: "توصف عملية التنمية المستدامة، بأنها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحسين رفاهية الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتتمثل اهدافها في القضاء على الفقر، وغيرها".



وشدد في المؤتمر، الذي عقده المركز الريادي، وبالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة والمياه والري، ونقابة المهندسين، على أن "التشرد واللجوء والنزوح القسري الناجم عن هذه الصراعات، شكل بدوره أزمات كبيرة اثرت على اقتصاديات المنطقة، وعلى حلم تحقيق التنمية المستدامة في عالمنا العربي".



وأكد على أن "انعدام السلم المجتمعي في العديد من اقطارنا، قد قلص فرص التنمية المستدامة، الامر الذي أثر على حياة المواطنين المعيشية".



وبين أن "تحقيق السلم الأهلي سيودي إلى انتعاش اقتصادي، ويسرع عملية التنمية، ويعزز النمو الاقتصادي، ويمكن امتنا من تنفيذ خطط التنمية في مختلف القطاعات".



وحذر من أن "استمرار الوضع الراهن دون معالجة وحلول عملية، سيستمر معه استنزاف موارد الدول العربية، وسيعمل على انعدام فرص النمو والانتعاش الاقتصادي، وستزداد معاناة المواطنين المعيشية، وترتفع معدلات الفقر والبطالة".



وفي الاردن لفت الفايز الى أن "هنالك جهود مستمرة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف المجالات، من بينها رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطن".



وبدوره أكد وزير البيئة د. معاوية الردايدة على أن "الوزارة تبذل جهوداً متعددة للتعامل مع قضايا التغير المُناخي، والتنوع الحيوي، والنمو الأخضر".



ولفت الى أن "رؤية التحديث الاقتصادي، تعد التنمية فيها ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنمية المستدامة لعالمية، وتحفيز شريحة جديدة من الاستثمارات في هذا المجال".



ويعد الأردن أحد الدول التي تعاني من ندر ة المياه على مستوى العالم، لكنه كان رائداً في وضع الحلول مثل تنفيذ مشاريع الحصاد المائي، وإعادة تدوير المياه"، بحسبه.



وفي مواجهة التحديات المناخية وخاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي لفت الردايدة الى أن " الحكومة استراتيجية الامن الغذائي، كما حقق الأردن خطوات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وتطبيق مفهوم النقل المستدام الذي يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة، ويحافظ على صحة الانسان".



ويعد التعاون في مجالات التنمية المستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية ستوفر الرفاه والتقدم للشعوب العربية، في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بحسب ما أكده ممثل رئيس مجلس النواب العراقي علي الساعدي.



ولفت الى أن "التنمية المستدامة تستوجب الوقوف عند المتغيرات التي تطرأ على العالم وخاصة على الصعيد الاقتصادي".



ويهدف المؤتمر، الذي يعقد بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، وشركات بينونة، والملكية الأردنية، والبوتاس، إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التي تواجه البيئة على المستويين الإقليمي والدولي، وفق مديرة المركز الريادي رانيا حدادين.



ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قولها بل إن "تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال حماية البيئة، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية، وتعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة"، تعد واحدة من أهداف المؤتمر.



ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، نحو 200 مشارك من دول الأردن وقطر، والعراق، والامارات، والسعودية، ولبنان، ومصر، وتونس، وسوريا، والذين يمثلون المؤسسات الرسمية، وهيئات غرف التجارة، ورجال الأعمال والمستثمرون.