مجلس الأمن يجتمع بشأن فلسطين اليوم

ومن المقرر ان يستمع الأعضاء الى إحاطة من الأمانة العامة بشأن أخر التطورات في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.



يذكر ان مجلس الأمن الدولي فشل الثلاثاء الماضي باعتماد قرار يطالب بوقف الحرب على غزة بعد قيام دولة دائمة العضوية برفض المشروع.- (بترا)