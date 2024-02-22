نشطاء لهيلاري كلينتون: أنت مجرمة (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper)وأظهر مقطع فيديو -بثه نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي- تعرض كلينتون للمقاطعة نحو 7 مرات خلال حديثها في مؤتمر نظمته مؤسسة "السينما من أجل السلام" في العاصمة الألمانية برلين أول أمس الاثنين.

وخلال إحدى جلسات المؤتمر، وجه منظم الندوة سؤالا إلى كلينتون: "هل أنتِ غير مصدومة من أعداد الضحايا العالية في غزة؟"، فأجابت هيلاري: "بالطبع، أنا غير مصدومة، لأن هذا ما يحدث في الحروب. لكنني مضطربة من هذا الرقم العالي، وإسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن يجب أيضا أن نتوقع أن إسرائيل ستفعل أي شيء".

وهنا، قاطعتها إحدى الحاضرات قائلة إن "إسرائيل لا تدافع عن نفسها، بل إنها الإبادة الجماعية التي تمولونها، ومن ثم تتحدثون عن حقوق المرأة؟ هل أنتِ جادة؟ عن أي حقوق للمرأة تتحدثين؟ هناك إبادة جماعية ترتكب من قبل الولايات المتحدة الأميركية، والحكومة التي تقفين في صفها".وواصلت السيدة نقدها اللاذع لكلينتون، "الآن تتحدثين عن السينما من أجل السلام، نحن نشاهد سينما الإبادة الجماعية، يجب أن تخجلي من نفسك! أنتِ لستِ امرأة! أنتِ لستِ إنسانة! اخجلي من نفسك! فلسطين حرة! لديكِ دماء على يديك!".وفي أثناء اصطحاب الحرس للسيدة إلى خارج القاعة، ارتفع صوت أحد الحاضرين مهاجما كلينتون قائلا، "أنت مسؤولة عن قتل مئات الباكستانيين، أنت دعمت الحروب في أفغانستان وفي العراق وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط".وتابع، "أنت مجرمة حرب، أنت منافقة، عار عليكِ، عار عليكم جميعا بسبب أعداد الموتى، هل أعدادهم تكون قليلة كونهم في الشرق. الحرية لفلسطين. أوقفوا إطلاق النار الآن".وأكملت كلينتون حديثها قائلة إن "الخسارة الأعظم في الأرواح للشعب اليهودي منذ الهولوكوست"، فقام شخص ثالث وهاجمها قائلا، "كيف تجرئين على الحديث عن حقوق الإنسان، بينما يُقتل الفلسطينيون، كل ما تهتمين به هو حقوق الهيمنة، عار عليك، عار عليك، الحرية لفلسطين".وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هجوما عنيفا بسبب موقفها من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر.ففي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تعرضت لمضايقات وهتافات من مجموعة من الطلاب المتظاهرين المعارضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أثناء مغادرتها جامعة كولومبيا في نيويورك.ووفقا لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، فإن كلينتون التي تدرّس في الجامعة قوبلت بهتافات "عار عليك، عار عليك" خلال مغادرتها أحد المباني، وأظهرت لقطات للطلاب وهم يجلسون أمام لافتة كبيرة تقول "يدا كولومبيا ملطختان بالدماء"، وبينما كانت تمر إلى جوارهم، صرخوا "أنت تدعمين الإبادة الجماعية".وأظهرت اللقطات -أيضا- عشرات الطلاب يوجهون الهتافات للمرشحة الرئاسية في انتخابات عام 2016، بينما كانت محاطة بعديد من الأشخاص وتسير في الممر.وقبلها بأيام احتج طلاب من الجامعة خلال محاضرة كانت تلقيها كلينتون عن مشاركة المرأة في عمليات السلام، حيث وقف نحو 30 طالبا، وجمعوا أجهزة الحاسوب وحقائب الظهر الخاصة بهم، وانضموا إلى عشرات المتظاهرين الآخرين الذين تجمعوا في بهو مبنى الجامعة، احتجاجا على الموقف الأميركي من الحرب في غزة. الجزيرة