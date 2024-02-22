بايدن يصف بوتين بـ”المجنون” ويشتمه بألفاظ نابية



وألقى بايدن كلمة مقتضبة خلال المناسبة التي أقيمت في سان فرانسيسكو، وحضرها مجموعة صغيرة من الإعلاميين، قال خلالها:“لدينا ابن زانية مجنون مثل هذا الرجل بوتين، وآخرين غيره، حيث علينا دائما أن نخشى من اندلاع نزاع نووي، لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ”.



ويأتي استخدام بايدن هذه النعوت القوية بحق بوتين في أعقاب مناسبات أخرى وصفه فيها بأنه“سفاح” و”مجرم حرب”، خاصة بعد غزوه أوكرانيا.



وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستعلن الجمعة عن حزمة عقوبات صارمة جديدة ضد روسيا بسبب وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني في السجن.



وكان بايدن قد سُمع يشتم أحد صحافيي شبكة“فوكس نيوز” ويصفه بأنه“ابن زانية” في زلة لسان أمام ميكروفون مفتوح في كانون الثاني/يناير عام 2022.

-(أ ف ب)