وزير فلسطيني: حرب إسرائيل على تراث غزة فاقت بشاعة المغول في بغداد



وشبه أبو سيف“ما يجري في غزة من تدمير وسرقة للموروث الثقافي على يد الاحتلال الإسرائيلي بما جرى خلال النكبة الفلسطينية عام 1948′′، معتبرا أنه“فاق في بشاعته ما قام به المغول في بغداد” بعد اقتحامها عام 1258م، في“محاولة لسلخ الفلسطيني عن تاريخه وأرضه”.



وأبو سيف، ابن قطاع غزة، كان شاهدا على بعض فظائع الحرب الإسرائيلية حيث تصادف اندلاعها مع تواجده بالقطاع، ليمر بمأساة فقدان ما يزيد عن 130 فردا من عائلته، قبل أن يعود إلى رام الله حيث يقيم منذ عدة أسابيع.



تدمير غير مسبوق



من مكتبه بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، قال أبو سيف:“ما يجري اليوم من غزة من سرقة للمتاحف واللغة الأثرية، وتدمير للموروث الثقافي، شبيه بما قامت به العصابات الصهيونية قبل النكبة عام 1984 في مدينة يافا، التي كانت تعد المركز الثقافي الفلسطيني، ومدن أخرى”.



وأضاف:“ما يجري في غزة هو تدمير غير مسبوق (للتراث)، ولا يمكن مقارنته حتى بأفعال كل الغزاة والأقوام الأكثر بشاعة، مثل ما قام به المغول عند اقتحام بغداد، وحتى ما قامت به فرنسا وبريطانيا في أفريقيا” بعد استعمارها.



وتابع:“إسرائيل تشن حربا حقيقية على الرواية والسردية الفلسطينية، فالغزاة يسرقون آثارانا، وإذا لم يستطيعوا، فيقومون بتدميرها”.



وحول حجم الأضرار التي طالت التراث الفلسطيني في غزة. قال أبو سيف:“لا نعرف حتى الآن عدد المسروقات بالتحديد، لكن إسرائيل دمرت 12 متحفا وسرقت محتوياتها”، منذ شن حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.



وأوضح أن جل عمليات التدمير والسرقات استهدفت متاحف مدينة غزة وشمال القطاع، ويبرز من بينها متحف“الثوب” الفلسطيني، وهو ملك شخصي للسيدة ليلى شاهين في رفح، لافتا إلى تدمير 320 قطعة في هذا المتحف،“عمر أجددها أكبر من عُمر إسرائيل”.



وأضاف أن الاحتلال استهدف كذلك متحف“المتحف” الذي يحتوي على آلاف القطع، ومتحف“القرارة” الذي يحتوي على رأس عشتار، بجانب متحف“العقاد” ومتحف“القلعة”.



وذكر الوزير الفلسطيني أن قوات الاحتلال“دمرت، كذلك، نحو 230 مبنى تاريخيا في غزة، بما يشمل مساجد مثل المسجد العمري ومسجد هاشم، إضافة إلى كنائس وأسواق وحمامات تاريخية”.



كما تم رصد تدمير إسرائيل لـ32 مركزا ثقافيا ومسرحا، وآلاف اللوحات الفنية، وقتل 46 كاتبا وفنانا بينهم أسماء بارزة، وفق أبو سيف.



وأشار الوزير إلى أن بعض القطع الأثرية المسروقة والمدمرة“تعود إلى فترات زمنية قديمة جدا، بينها (الفترة) الكنعانية الأولى”، التي يرجع بعض المؤرخين بدايتها إلى أوائل الألف الثالث قبل الميلاد.



وبيّن أن اعتداء إسرائيل على الموروث الثقافي يتم أولا عبر السرقات للغة الأثرية والموجودات، وثانيا عبر التدمير الهمجي للمتاحف والمكتبات”.



وذكر أن مكتبة بلدية غزة، التي دمرتها قوات الاحتلال خلال الحرب الراهنة، تُعد أكبر مكتبة فلسطينية، وتحتوي على كتب وصحف لفترة ما قبل النكبة (عام 1948)، والتي تمثل كنوزا ثقافية”.



ومستنكرا ما فعله الاحتلال بالتراث الفلسطيني من تدمير وسرقة، قال أبو سيف:“جميع الغزاة وكل المتوحشين عندهم تقدير للجمال، فـ(القائد العسكري الفرنسي) نابليون بونابرت دمر غزة عندما غزاها في عام 1799، لكنه أقام في قصر الباشا، بينما جاء الجيش الإسرائيلي ودمر هذه القصر بالدبابات” خلال حربه الحالية على القطاع.



ومضى متسائلا:“لا يُمكن فهم كيف لدبابة أن تسير فوق بناء الميناء الفينيقي القديم شمالي مخيم الشاطئ، ودبابة تسير فوق أقدم مقبرة كنسية في العالم شرقي جباليا، هذه ذاكرة العالم، لكن العالم لا يحرك ساكنا”.



هدف إسرائيل من تدمير تراث غزة



وعن هدف إسرائيل من تلك الحملة على التراث الفلسطيني في غزة، قال أبو سيف:“إسرائيل تمارس بمتعة وتخطيط عمره 100 عام، تدمير الثقافة والهوية والسردية ومحاولة سلخ الفلسطيني عن أرضه ووعيه التاريخي، ونفيه خارج الجغرافيا”.

وقال:“يريدون أن يقولوا إنه لا علاقة للفلسطينيين بهذا المكان”، واصفا ما يجري بأنه“حرب ممنهجة”.



وأوضح:“حرب الرواية هي أحد أبرز الحروب، وإسرائيل تمارس حربا على الإنسان والتاريخ وذاكرة المكان. هذه حرب ثقافية ممنهجة وجزء من حروب إسرائيل من أجل إزالة الشعب الفلسطيني من أرضه والحلول مكانه”.



وتابع:“تريد إسرائيل محو التاريخ والذاكرة لتثبيت مقولة وادعاء أنها الوارثة للبلاد”، فـ”أصل الصراع ثقافي وسردي ورواية”.



معركة قانونية



تطرق أبو سيف إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة الفلسطينية لمواجهة سرقة التراث في غزة.



وقال إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة سرقات الآثار في غزة، برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي وعضوية وزارات الثقافة والسياحة والعدل.



ولفت أيضا إلى أنه خاطب منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونسكو)، وأوضح لهم أن المواقع الأثرية في غزة ليست ملكا للفلسطينيين فقط، بل هي جزء من ذاكرة العالم، والتراث الذي تركه الفينيقيون والكنعانيون والرومان والإغريق على أرض غزة.



وذكر في هذا الخصوص أنه حذر اليونسكو من أن“ما شكلته فلسطين من صياغة الوعي اللاهوت العالمي والأديان يتم سرقته وتدميره الآن”.



أيضا، تعهد الوزير الفلسطيني بأن تخوض حكومته حربا قانونية في المحاكم الدولية لاستعادة القطع التراثية، التي سرقها الاحتلال من غزة، دون تقديم تفاصيل بهذا الصدد.



وأوضح:“هذه الحرب هي حرب وصراع لن يُحل في يوم ويومين، ومن المؤكد أن إسرائيل ستنكر، وبعض أطراف المجتمع الدولي من المؤكد ستتقاعس”.



واستدرك:“لكننا مصممون على استعادة ما سُرق”، لافتا إلى امتلاكهم“سجل مضبوطات لكل متحف في غزة قبل 7 أكتوبر”.



وكإجراء آخر، أشار إلى أن الحكومة ستعمل بعد انتهاء الحرب على غزة على إعادة ترميم كل المباني التراثية التي دُمرت في غزة.



واعتبر أن المهمة عسيرة لإعادة ترميم هذه المباني والقطع التاريخية واللغة الأثرية الموجودة، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بخبراء دوليين لإنجاز تلك المهمة.

وأوضح أبو سيف:“مهمتنا اليوم هي رصد وتوثيق السرقات والتدمير، ثم مخاطبة الجهات الدولية، ثم وضع الخطط والترميم”.



واستنكر موقف المجتمع الدولي مما يحدث من تدمير منهجي لتراث غزة على يد إسرائيل.



وقال:“لا أحد يعلم مصير تلك القطع، واليونسكو لا تعلم، معيب أن العالم يقبل محو وتدمير جزء من ذاكرته الخصبة”.



وفي هذا الصدد، دعا أبو سيف المجتمع الدولي إلى إرسال بعثة دولية لحماية تراث غزة.-(الأناضول)