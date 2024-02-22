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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار شرق القدس (فيديو)

2/22/2024 4:29:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين 3 منهم بحالة خطرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.
وذكر بيان للشرطة الإسرائيلية أن "3 أشخاص وصلوا بمركبة، ترجلوا منها وبدأوا بإطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية على سيارات كانت متوقفة في ازدحام مروري على الطريق المؤدي إلى القدس، حيث قامت قوات الأمن المتواجدة في المكان بتحييد المنفذين في المكان".

وأضافت الشرطة أنه "من خلال عمليات البحث التي أجريت في المكان، تم العثور على منفذ ثالث حاول الهرب، وتم تحييده أيضا".

بدورها، لفتت القناة 13 الإسرائيلية إلى "أحد المنفذين تعمد الاصطدام بأحد المركبات (افتعل حادث) وتسبب بأزمة سير خانقة ومن ثم ترجل المنفذون الثلاثة وفتحوا النار على المركبات بشكل مباشر بواسطة بندقيتين M16 ومسدس".

إلى ذلك، أفادت نجمة داود الحمراء بأن "9 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة بإطلاق نار على الطريق السريع رقم 1 بالقرب من معاليه أدوميم، وقتل أحدهم، وقدمت طواقم نجمة داود الحمراء العلاج الطبي للجرحى في الميدان وتم نقلهم إلى المستشفيات".

وأورد موقع "واينت" الإسرائيلي أن هذا الحادث يأتي في ظل حالة تأهب قصوى من شرطة القدس، حيث تخشى الأجهزة الأمنية من اندلاع أعمال شغب خلال شهر رمضان المقبل بالتزامن مع الحرب في غزة.

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