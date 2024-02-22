ميدفيديف: القوات الروسية ربما تحتاج الوصول إلى كييف



وقال إن الروس والأوكرانيين أمة واحدة وإن الحكومة الأوكرانية التي تسميها موسكو ((نظام كييف)) يجب أن تسقط، وفقا لما ذكرته وكالة ((رويترز)) للأنباء. وفي تقرير لها أمس، أكّدت ((بي بي سي روسيا)) وموقع ((ميديازونا)) الروسي المستقل، هوية نحو 45 ألف جندي روسي قُتلوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد في 24 فبراير (شباط) 2022. ويتّسم التطرق إلى الخسائر العسكرية بحساسية كبيرة في روسيا كما في أوكرانيا، حيث يبقى الموضوع طي السرية. وحظرت موسكو انتقاد الحرب ولم تنشر أي أرقام رسمية بشأن خسائرها منذ عام 2022. وقالت ((بي بي سي روسيا)) و((ميديازونا))، في تقرير مشترك، إنهما ((تمكّنتا مع مجموعة من المتطوّعين من تحديد أسماء 45123 عسكرياً روسياً قُتلوا في الحرب في أوكرانيا منذ فبراير 2022)).



ولفتت المؤسستان إلى أنهما تمكنتا من التعرف فقط على الجنود الواردة أسماؤهم في البيانات المفتوحة المصدر حصراً، مثل بلاغات الوفاة وبيانات السلطات المحلية وبيانات النعي الواردة في وسائل الإعلام أو على شبكات التواصل الاجتماعي، وحذّرت الخدمة الروسية لـ((بي بي سي)) من أن العدد الحقيقي للوفيات في صفوف الجيش الروسي قد يكون ضعف ذلك. وقالت ((بي بي سي روسيا)): ((وجدنا أن ثلثَي المتوفين الذين حددنا هوياتهم لم تكن لديهم علاقة بالجيش قبل الغزو، وهم متطوعون أو مجنّدون أو سجناء أو مجنّدون في شركات خاصة)).



بعد أكثر من عام من حرب الخنادق الطاحنة التي فشلت في تحقيق مكاسب ميدانية سواء لموسكو أو لكييف، يرسل الكرملين تعزيزات إلى الجبهة. ونادراً ما يعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتكاسات في ساحة المعركة، ويصور الحرب المستمرة منذ عامين على أنها معركة من أجل بقاء روسيا في محاولة لحشد المشاعر الوطنية بين السكان.



بدورها، لا تصرّح أوكرانيا عن خسائرها العسكرية وحصيلة القتلى والجرحى فيما يرى محلّلون أن الخسائر البشرية الأوكرانية تقدّر بعشرات الآلاف بعد عامين من القتال.-(وكالات)