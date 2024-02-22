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السفيرة السقا تقدم أوراق اعتمادها إلى ملك إسبانيا

2/22/2024 4:29:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قدّمت السفيرة رغد السقا، يوم أمس، أوراق اعتمادها إلى ملك مملكة إسبانيا، جلالة الملك فيليب السادس، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة إسبانيا، خلال مراسم جرت في القصر الملكي في العاصمة الإسبانية مدريد.
ونقلت السفيرة السقا تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ملك إسبانيا، الملك فيليب السادس وتمنياته للشعب الإسباني الصديق بمزيد من التقدم والنماء. وبدوره طلب ملك إسبانيا، فيليب السادس، نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وكما أبدى اهتمام الحكومة الإسبانية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سكرتير الدولة للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لويس ثيفيس وعـدد مـن كـبـار المسؤولين في القصر الملكي ومسؤولي وزارة الخارجيـة الإسبانية.

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