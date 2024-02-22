السفيرة السقا تقدم أوراق اعتمادها إلى ملك إسبانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قدّمت السفيرة رغد السقا، يوم أمس، أوراق اعتمادها إلى ملك مملكة إسبانيا، جلالة الملك فيليب السادس، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة إسبانيا، خلال مراسم جرت في القصر الملكي في العاصمة الإسبانية مدريد.
ونقلت السفيرة السقا تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ملك إسبانيا، الملك فيليب السادس وتمنياته للشعب الإسباني الصديق بمزيد من التقدم والنماء. وبدوره طلب ملك إسبانيا، فيليب السادس، نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وكما أبدى اهتمام الحكومة الإسبانية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سكرتير الدولة للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لويس ثيفيس وعـدد مـن كـبـار المسؤولين في القصر الملكي ومسؤولي وزارة الخارجيـة الإسبانية.
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