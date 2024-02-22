الفايز يؤكد أهمية توسيع العلاقات الأردنية القطرية بمختلف المجالات



وقال الفايز، اننا في الاردن نعتز بعلاقاتنا الاخوية التاريخية والمتجذرة مع دولة قطر الشقيقة، والتي تقوم على الاحترام المتبادل وبما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين وقضايا امتنا العربية العادلة، هذه العلاقات المتينة التي يحرص على تطويرها والبناء عليها بمختلف المجالات ، جلالة الملك عبدالله الثاني ، واخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله.



واكد الفايز اهمية توسيع افاق العلاقات الاردنية القطرية بمختلف المجالات ، وادامة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين ،خاصة في هذه الظروف التي تمر بها امتنا ، التي تستدعي تعزيز تعاونها ووحدتها لمواجهة التحديات التي تمر بها، والسعي معا لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.



وشكررئيس مجلس الاعيان دولة قطر، على دعمها المتواصل للاردن ووقوفها الى جانبه في مختلف الظروف والاوقات، وحرصها الدائم على تعزيز الاستثمارات القطرية في الاردن، وازالة اية عراقيل، تحول دون تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين.



واضاف " اننا نثمن الجهود القطرية لانهاء العدوان الاسرائيلي، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة، وجهودها الحثيثة من اجل انهاء حصار غزة، والاتفاق على هدن انسانية، تسمح بادخال المساعدات الاغاثية والطبية ، يعقبها انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.



من جانبه أكد السفير القطري، حرص دولة قطر البناء على العلاقات الاخوية القطرية الاردنية بمختلف المجالات ، مبينا ان قطر تعتز بعلاقاتها الاستراتيجية مع الاردن ، وهي علاقات متينة تقوم على اسس ثابتة من الاحترام المتبادل ، وكل ما من شأنه خدمة قضايا امتنا العادلة.



وقال اننا في قطر معنيون بتعزيز علاقاتنا بين بلدينا الشقيقين ، وتفعيل التنسيق المشترك ، لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة ، والسعي معا لدعم المشاريع والبرامج ، التي تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدين .