جامعة العقبة تعزز السياحة العلاجية والطبية في المدينة

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

العقبة - يسهم اقامة جامعة العقبة للعلوم الطبية كليتي الطب البشري وطب الاسنان والمستشفى التعليمي في تعزز السياحة العلاجية والطبية في العقبة الى جانب وجود اول مستشفى متخصص في اقليم الجنوب خاصة في العقبة لمكانتها وخصوصيتها السياحية والاستثمارية في الاقليم والعالم.

وحظيت العقبة الى جانب مشاريعها العقارية والاقتصادية والسياحية بوجود اول جامعة طبية في الجنوب تسعى بأن تكون جامعة طبية على مستوى عال ومتميز في أساليب التعليم النظري والتطبيقي بشقيه المخبري والسريري ، من خلال العمل على إدخال جميع وسائل التعليم الحديثة في العملية التدريسية وقيادة الجامعة الى التميز في التعليم الطبى لكونها جامعة طبية متخصصة.



وتعمل الجامعة على تجهيز اول مستشفى جامعي في جنوب المملكة، يحتوي على 200 سرير وتم تصميمه من قبل خبراء محليين واستشاريين دوليين وباحدث المواصفات العالمية، بالاضافة الى مبنى للعيادات الخارجية لمختلف التخصصات الطبية وعيادات للأسنان كما ويحتوي المستشفى على قسم للإسعاف والطوارئ لإستقبال الحالات الطارئة لخدمة أهل المنطقة وزوارها.



وقال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور احمد حياصات لـ الغد" ان مع بداية المئوية الثاني للدولة الأردنية، وكإنجازٍ إستثنائي تم إنشاء جامعة العقبة للعلوم الطبية في محافظة العقبة وفي موقع متميز على الشاطىء الجنوبي لتكون أول جامعة طبية تقام في المملكة الأردنية الهاشمية، لتُشكّل صرحاً علمياً هاماً في إستقطاب الطلبة الراغبين في دراسة التخصصات الطبية من الأردن والدول المجاورة، لتنضم إلى شقيقاتها من الجامعات الأردنية التي أصبحت محجّاً للباحثين عن تعليم طبي مثمر ومميز، الأمر الذي له الأثر الإيجابي في رفد الإقتصاد الوطني وتحقيق مفهوم السياحة التعليمية، والسياحة العلاجية، مشيراً ان الجامعة اليوم تقدم لطلبتها برنامجي البكالوريوس في الطب (دكتور في الطب ) والبكالوريوس في طب الأسنان (دكتور طب وجراحة الاسنان ) من خلال خطط دراسية مميّزة تتوافق مع المتطلبات العالمية، يتم تدريسها من خلال خطة إسترشادية تم إعدادها من قبل أعضاء هيئة تدريسية متخصصين في الجامعة.



وتحمل الجامعة على عاتقها رسالة مفادها ضمان كفاءة الخريجين ورفد المجتمع المحلي والإقليمي بأطباء وأطباء اسنان من المؤهلين في العلوم الطبية النظرية والتطبيقية وعلى مستوى عال من المهارة الفنية والسريرية والاخلاقية المهنية العالية.



وبين حياصات ان الجامعة تستمد استمراريتها منذ انطلاقتها من الاهتمام الملكي وتوجيهاته الحكيمة ورؤية الثاقبة للحكومة وإدارة الجامعة، ويتطلع طلبة الجامعة للمستقبل المشرق بكل فخر بالتزامن مع تتوفر الفرص بدون حدود لتطوير نوعية التعليم الطبي في جميع المستويات وقيادة أبحاث رائدة ومنافسة ومفيدة لمجتمعها، في وقت تسعى لتمكين طلبتها من أن يكونوا حقاً أطباء الغد وذلك عبر اتباع منهاج حل المشاكل في التعليم الطبّي، مشيرا ان كلية الطب تهدف إلى تزويد الطلبة بالمعرفة الطبية النظرية والعملية من العلوم الطبية الاساسية والسريرية من حيث التشخيص والمعالجة بالاضافة الى الطب الوقائي ومتابعة كل ما هو حديث من المهارات الطبية والبحث العلمي.



وتعمل الكلية على توجيه الطلاب لفهم وتقدير الآثار الفلسفية والاجتماعية للبحث الطبي، وإعدادهم ليصبحوا أطباء وباحثين دوليين رائدين، وتسعى الكلية إلى تنمية الباحثين والأطباء والمتخصصين في العلوم الطبية الذين ليسوا فقط مجهزين بالمعرفة والمهارات التقنية في العلوم الطبية والصحية ، ولكنهم أيضًا مدركون لأخلاقيات الطب وقادرون على التعامل بمرونة مع التطورات في العلوم الطبية، كما تهدف كلية طب الأسنان إلى تأهيل وتدريب الطلاب المحليين والدوليين بالمهارات العلمية والعملية والبحثية بدرجة عالية في مجال طب الأسنان وصحة الفم، وتزويد الطلبة بالمعرفة العلمية للعلوم الطبية الاساسية والتشخيص لأمراض الفم والأسنان وطرق المعالجة والوقاية من هذه الامراض بالاضافة الى التدريب العملي لمختلف تخصصات طب الأسنان بما فيها طب الاسنان التجميلي وكل ما هو حديث بمتابعة البحث العلمي وتطورات طرق المعالجة السنية.



واضاف حياصات ان الجامعة تعمل على تجهيز اول مستشفى جامعي في جنوب المملكة، يحتوي على 200 سرير وتم تصميمه من قبل خبراء محليين واستشاريين دوليين وباحدث المواصفات العالمية، بالاضافة الى مبنى للعيادات الخارجية لمختلف التخصصات الطبية وعيادات للأسنان كما ويحتوي المستشفى على قسم للإسعاف والطوارئ لإستقبال الحالات الطارئة لخدمة أهل المنطقة وزوارها، مشيرا ان المستشفى التعليمي سيكون له دور كبير في خدمة القطاع الصحي في محافظة العقبة، خاصة وأن هذا القطاع ما زال بحاجة الى تطوير وتوسع لتقديم خدمات صحية متطورة، كونه يعاني من نقص في بعض التخصصات والإجراءات التشخيصية والمخبرية، ما يتطلب من أبناء المحافظة البحث عن مستشفيات خارج محافظة العقبة، كما وأن هذا المستشفى سوف يعمل على تقديم الخدمة الصحية لزوار العقبة من داخل الأردن وخارجها خاصة وان العقبة هي مدينة سياحية يرتادها عدد كبير من السياح من خارج المملكة.



وبدأت الجامعة منذ إنطلاقتها بالتواصل مع جامعات عالمية مرموقة لإيفاد أطباء وأطباء أسنان في بعثات دراسية للحصول على الدرجات العلمية العليا لإعداد كوادر أعضاء هيئة تدريسية في مختلف التخصصات الطبية للتاكيد على ضرورة جودة العملية التعليمية التي تقدمها لطلبتها بما يضمن كفاءة خريجيها، حيث قامت الجامعة بإبتعاث عدد من المؤهلين إلى جامعات عالمية مرموقة مثل: جامعة Western Australia في أستراليا، وجامعة Newcastle في بريطانيا.



واشار حياصات حرصت الجامعة منذ انطلاقتها على توسيع شبكة علاقاتها مع مجموعة من الجامعات بهدف تحقيق التعاون الأكاديمي والبحثي مع هذه الجامعات، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم جامعة بيزا الإيطالية وجامعة الشارقة/ الإمارات العربية المتحدة، جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة / الإمارات العربية المتحدة، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية/ سلطنة عُمان، جامعة هولير الطبية/ إقليم كردستان/ العراق، جامعة طرابس / ليبيا، جامعة قسنطينة / الجزائر، مشيرا ان الجامعة تضع كافة امكاناتها لخدمة محيطها الجغرافي والمجتمعي في محافظة العقبة بمختلف المجالات الثقافية والتدريبية والطبية والتعليمية، وياتي ذلك ضمن رسالة الجامعة بالانفتاح على الجميع وفتح ابواب الجامعة ومراكزها البحثية ومختبراتها امام الباحثين من المجتمع المحلي، كما أن الجامعة ومن خلال حرمها الأكاديمي والمستشفى التعليمي التابع لها ستعمل على توفير العديد من فرص العمل الأكاديمية والإدارية والفنية والمهنية.



وبين رئيس فرع نقابة الاطباء في العقبة الدكتور بسام بواعنه ان وجود جامعة طبية ومستشفى تعليمي في العقبة ميزة اضافة للمدينة السياحية وله فوائد متعددة ويعكس الاهتمام الكبير وتنافسية العقبة، مشيراً ان العقبة بحاجة الى مستشفى ذات مواصفات عالمية خدمة للسياح والزائرين خاصة من الدول المجاورة للعقبة ، ويمكن ربطه كذلك بالسياحة العلاجية والطبية نظرا لما تتمتع به المدينة الساحلية من مقومات ومنتجات سياحية متعددة الى جانب خدمته للاستثمار والمستثمرين والقطاعات الاخرى التي تقصد العقبة بهدف العمل والاستقرار.



واضاف البواعنة ان الجامعة الطبية يخدم مسيرة العقبة بمسيرتها التنموية ويفتح افاق تعليمية واستثمارية مرادفة وجديدة لهذا المشروع الهام والملطلوب منذ اكثر من 20 عاماً في العقبة، ويقتصر جهداً ووقتا كبيرا لطالبي الخدمة الطبية من الذهاب الى العاصمة عمان رغم وجود مستشفيات اخرى في العقبة لكنها لا تفي بالغرض.



وبين الخبير السياحي ايمن جبر انه وباعلان منظمة السياحة العالمية الاردن مقصدا اقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية في الشرق الاوسط العام الماضي يعد شهادة فخر ووساما نضعه على صدورنا، وإقرارا بمكانة مملكتنا الطبية الراسخة على خريطة المنطقة والعالم، مؤكداً ان ذلك يدفعنا الى النظر الى المستشفى التعليمي والطبي في العقبة وما سيكون مستقبلا ميزة اضافية للعقبة والتي تقع على مثلث البحر الاحمر فاتحة بابها على ثلاث قارات وحدود اربع دول.



واشار جبر ان ميزات عديدة تسهم في جعل العقبة المقصد الاول لطلب العلاج اذا ما ارتبطت بالسياحة كذلك التعليمية والاستشفائية ابرزها توفر الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا في تخصصات الطب والتمريض والصيدلة ممن يتمتعون بتعليم أكاديمي وتدريب مميز من أفضل الجامعات والمستشفيات والمراكز العالمية.