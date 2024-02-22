الحكمة تسجل أداءً جيداً عام 2023 وتوقعات إيجابية لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) أعلنت("الحكمة" أو "المجموعة")مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم عن نتائجها المدققة للعام المنتهي في 31 كانون الأول 2023.

سجلت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 14% (15% بالعملة الثابتة) لتصل إلى 2.875 مليار دولار (مقارنة مع 2.517 مليار دولار في عام 2022). وفي عام 2023، واصلت المجموعة تحقيق هدفها المتمثل في تعزيز وصول الأدوية عالية الجودة لمَن يحتاجون إليها. وشهدت الحكمة نمواً في جميع قطاعاتها الثلاثة، مدفوعاً بإطلاق المنتجات والشراكات الجديدة والتركيز على تحقيق المزيد من محفظة منتجاتها الحالية. وقد تم تعيين رياض مشلاوي رئيساً تنفيذياً في شهر أيلول 2023. وفي ظل قيادته الجديدة ومع التركيز الاستراتيجي الطموح والمتجدد، تتطلع الحكمة للارتقاء إلى المرحلة التالية من النمو. ومن المتوقع أن يتراوح نمو إيرادات المجموعة بين 4% إلى 6% في عام 2024 .

تتضمن المستجدات الاستراتيجية للشركة، إضافة منتجات متميزة إلى محفظتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز منتجاتها قيد التطوير عبر مجموعة كبيرة من اتفاقيات الترخيص الحصرية. ووسعت الحكمة أيضاً قدرة قطاع المحاقين لديها بإضافة خطوط إنتاج وتقنيات جديدة، كما عززت التصنيع التعاقدي في قطاع الأدوية الجنيسة من خلال إبرام العديد من الشراكات الجديدة. وأكملت الاستحواذ على شركة Akorn مقابل 98 مليون دولار، بما في ذلك معدات التصنيع ومحفظة المنتجات والمنتجات قيد التطوير التي ستدعم قطاعاتها في الولايات المتحدة، كما أوقفت عملياتها في السودان، التي شكّلت أقل من 3% من إيرادات المجموعة في عام 2022؛ نتيجة النزاع الداخلي المستمر في البلاد، مما أدى إلى خسائر وتكاليف بقيمة 83 مليون دولار.

حقق قطاع أدوية المحاقين العالمي ، الذي يقوم بتصنيع وتوريد أدوية المحاقين للمستشفيات في أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمواً بنسبة 6% عام 2023 ليصل إلى 1.203 مليار دولار (مقارنة مع 1.140 مليار دولار عام 2022)، مما يعكس نمواً جيداً في جميع المناطق الجغرافية الثلاث والاستفادة من اتساع نطاق محفظة المنتجات العالمية والقدرات التصنيعية المتقدمة. وساعد ذلك في التعويض الكامل عن خسارة المبيعات الناجمة عن إيقاف العمليات في السودان.

الحكمة ثالث أكبر شركة للمحاقين من حيث الحجم في الولايات المتحدة[1] ولديها محفظة تضم أكثر من 150 منتجاً. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حققت الحكمة نمواً قوياً مدفوعاً بالطلب الجيد على محفظة منتجاتها في معظم أسواقها، بما في ذلك البدائل الحيوية، مع استمرارها في دخول أسواق جديدة.

وخلال العام، شهد قطاع أدوية المحاقين إطلاق 28 منتجاً في أمريكا الشمالية، و25 منتجاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و67 منتجاً في أوروبا وبقية العالم. وقدمت الحكمة أيضاً 55 ملفاً إلى السلطات التنظيمية في جميع الأسواق، وطورت محفظتها من خلال اتفاقيات ترخيص جديدة. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الحكمة نمو إيرادات قطاع المحاقين بنسبة تتراوح بين 6% إلى 8% عام 2024.

وحقق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة الذي يوفر الأدوية ذات العلامات التجارية المسجلة والمنتجات المرخصة الحاصلة على براءات اختراع في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً في الإيرادات بنسبة 3% على أساس التقارير و6% بالعملة الثابتة، لتصل إلى 714 مليون دولار (مقارنة مع 691 مليون دولار عام 2022). وأصبحت الحكمة مؤخراً ثاني أكبر شركة أدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث المبيعات،[2] وهذا يعكس الأداء الجيد في معظم أسواقها، مما مكّنها من التعويض الكامل عن خسارة المبيعات الناتجة عن إيقاف عملياتها في السودان وبعض العقبات المرتبطة بالعملة بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري. وشهدت الحكمة أيضاً طلباً قوياً على أدوية الأمراض المزمنة، ولا سيما محفظتها المتنامية لعلاج الأورام التي تعطى عن طريق الفم. وخلال العام، أطلق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة 32 منتجاً وقدم 47 ملفاً إلى السلطات التنظيمية.

وفي عام 2024، من المتوقع نمو إيرادات قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة بنسبة أحادية متوسطة إلى عالية بالعملة الثابتة، أو بنسبة أحادية منخفضة على أساس التقارير.

شهد قطاع الأدوية الجنيسة ، الذي يزود سوق التجزئة الأمريكية بالمنتجات التي تعطى عن طريق الفم وغيرها من المنتجات الجنيسة والمتخصصة غير القابلة للحقن، أداءً قوياً عام 2023. ونمت الإيرادات بنسبة 39%، لتصل إلى 937 مليون دولار (مقارنة مع 672 مليون دولار عام 2022)، مدفوعة بنمو جيد في قطاعات الأعمال الأساسية، وتحسن بيئة التسعير، والمساهمة القوية من إطلاق المنتج الجنيس المعتمد لأوكسيبات الصوديوم. وتعود الزيادة في إجمالي الربح الأساسي للأدوية الجنيسة في المقام الأول إلى تحسن مزيج المنتجات. وفي عام 2023، أطلق قطاع الأدوية الجنيسة 5 منتجات وقدم 5 ملفات إلى السلطات التنظيمية. وفي عام 2024، تتوقع نمو إيرادات قطاع الأدوية الجنيسة بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5%.

وقال رياض مشلاوي، الرئيس التنفيذي لشركة أدوية الحكمة : "حققت الحكمة نمواً قوياً وأحرزت تقدماً كبيراً عام 2023. ونمت جميع قطاعاتنا الثلاثة، مما أدى إلى نمو إيرادات المجموعة والأرباح التشغيلية بنسبة مزدوجة مع هامش ربح أساسي من العمليات التشغيلية قبل الضرائب والاستهلاكات والإطفاءات بنسبة 28%. وتُظهر نتائجنا الزخم الحاصل في كل من قطاعاتنا الثلاثة، مع استمرار عقد الشراكات وإطلاق المنتجات الجديدة في توسيع محفظتنا لتشمل مجالات أكثر تعقيداً مثل الأورام".

وأضاف مشلاوي: "تمتلك الحكمة محفظة منتجات مرنة من القطاعات العالمية المتنوعة التي تتوسع لتلبية الاحتياجات الإقليمية المتزايدة لمجموعة واسعة من الأدوية الأساسية. وعام 2023، واصلنا الاستثمار من أجل المستقبل، وتعزيز بنيتنا التحتية، والعمل بشكل وثيق مع عملائنا. وطورنا كذلك استراتيجيتنا مع التركيز على التنفيذ وحفظ مكانتنا الرائدة في السوق والاستفادة منها. وأتطلع بحماس للفرص العديدة المتاحة أمامنا في قطاعات أعمالنا الثلاثة، مما يعزز ثقتي في المستقبل".

نبذة عن الحكمة:

تسعى الحكمة إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس. ومنذ أكثر من 45 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وبالاعتماد على خبرتها ورؤيتها الواسعة، تعمل الحكمة على تحويل العلوم المتطورة إلى حلول مبتكرة تحسّن من جودة حياة الأفراد، كما تلتزم تجاه عملائها والمرضى الذين يخدمونهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

[1] IQVIA MAT كانون الأول 2023، حجم محاقين الأدوية الجنيسة بحسب العدد، باستثناء الأدوية الجنيسة ذات العلامة التجارية وBecton Dickinson.

[2] 2 استناداً إلى تحليل داخلي أجرته شركة أدوية الحكمة باستخدام بيانات مبيعات القيمة الشهرية من IQVIA MIDAS® للكويت، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، ولبنان، ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، حتى كانون الأول 2023، تعكس تقديرات العالم الحقيقي. حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة IQVIA. جميع الحقوق محفوظة.