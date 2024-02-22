Bynder تحصل على لقب رائد في إدارة الأصول الرقمية من شركة أبحاث مستقلة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصلت Bynder، المنصة العالمية لإدارة الأصول الرقمية (DAM) للمؤسسات، على لقب "رائد" في تقرير Forrester WaveTM: أنظمة إدارة الأصول الرقمية، للربع الأول من عام 2024 الصادر عن شركة Forrester Research, Inc..
حصلت Bynder على أعلى الدرجات في فئة الإيرادات، حيث ذكر التقرير أن "Bynder تستثمر حتى تؤدي دورًا من شأنه إحداث تحول في الاقتصاد الأول الرقمي". في العامين الماضيين منذ إصدار التقرير الأخير، تجاوزت Bynder حاجز 130 مليون دولار في الإيرادات السنوية الثابتة (ARR)، وأعلنت عن أن معظم تدفقات الاستثمار كانت من Thomas H. Lee Partners، وأجرت عمليتي استحواذ، وطوّرت منظومة شركائها المؤسسيين، وأطلقت أكثر من 45 عملية تكامل خارج الأطر النمطية ووسعت مجموعة عروض منتجاتها لتشمل قدرات الذكاء الاصطناعي والابتكارات الجديدة الأخرى التي تقدم مفهومًا جديدًا لإدارة الأصول الرقمية (DAM).
وفقًا لاقتباس من مرجع لأحد العملاء في التقرير، "يعمل نظام البحث بالذكاء الاصطناعي والتصفية الذكية في Bynder على تبسيط عملية العثور على الأصول المحددة التي تبحث عنها." وقد سلطت ابتكارات الذكاء الاصطناعي الأخيرة الضوء على ريادة الشركة في السوق وأدت إلى استمرار النمو في الأعمال الجديدة واعتماد العملاء واستخدام المنصة. طوال عام 2023، شهدت Bynder نموًا بنسبة 38% على أساس سنوي في عدد الأصول المخزنة على منصتها، وزيادة بنسبة 250% في تسليم الأصول من منصة Bynder إلى مواقع الويب.
يذكر التقرير أيضًا أن "Bynder مناسبة تمامًا للشركات التي تريد حل التوصيل والتشغيل الذي يتكامل بشكل جيد مع منظومة تكنولوجيا المؤسسات." ومع استمرار المؤسسات في استخدام المحتوى بصفته ميزة إستراتيجية، فإن استخدام إدارة الأصول الرقمية (DAM) للمؤسسة يفسح المجال أمام الكفاءة عبر دورة حياة المحتوى بأكملها. يشير التقرير إلى أن "Bynder تتفوق في مهام سير العمل التي تنتقي المهام للفرق الإبداعية العالمية، بالإضافة إلى ميزات التشغيل الآلي والإصدار القوية، وعمليات النشر على السحابة في أكثر من 600 موقع بالحافة، والتكوينات الفنية."
يقول Bob Hickey الرئيس التنفيذي لشركة Bynder :
"نعتقد أن هذا البحث الأخير يسلط الضوء على أن العلامات التجارية تواجه حاليًا سوقًا رقمية وسوق تجارة تجزئة آخذة في النمو والازدحام بشكل متزايد، وتحتاج إلى التميز فيه وتقديم تجارب محتوى استثنائية وسلسة لعملائها. تُعد إدارة الأصول الرقمية (DAM) أمرًا بالغ الأهمية للعلامات التجارية التي تتطلع إلى تقديم تجارب المحتوى، مع اكتساب قيمة وعائد استثمار مقنع من عمليات المحتوى واستثمارات تكنولوجيا المعلومات لديها.
"يسعدنا أن نرى الاعتزاز بالتزامنا المستمر والثابت بتجربة العملاء، في رأينا، من خلال التقرير، فنحن رواد الحلول المتطورة التي تتيح للفرق تقديم تجارب محتوى متميزة، وتحقيق قيمة كبيرة، وزيادة عائد الاستثمار."
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