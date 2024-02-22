Bynder تحصل على لقب رائد في إدارة الأصول الرقمية من شركة أبحاث مستقلة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصلت Bynder، المنصة العالمية لإدارة الأصول الرقمية (DAM) للمؤسسات، على لقب "رائد" في تقرير Forrester WaveTM‎: أنظمة إدارة الأصول الرقمية، للربع الأول من عام 2024 الصادر عن شركة Forrester Research, Inc.‎.

حصلت Bynder على أعلى الدرجات في فئة الإيرادات، حيث ذكر التقرير أن "Bynder تستثمر حتى تؤدي دورًا من شأنه إحداث تحول في الاقتصاد الأول الرقمي". في العامين الماضيين منذ إصدار التقرير الأخير، تجاوزت Bynder حاجز 130 مليون دولار في الإيرادات السنوية الثابتة (ARR)، وأعلنت عن أن معظم تدفقات الاستثمار كانت من Thomas H. Lee Partners، وأجرت عمليتي استحواذ، وطوّرت منظومة شركائها المؤسسيين، وأطلقت أكثر من 45 عملية تكامل خارج الأطر النمطية ووسعت مجموعة عروض منتجاتها لتشمل قدرات الذكاء الاصطناعي والابتكارات الجديدة الأخرى التي تقدم مفهومًا جديدًا لإدارة الأصول الرقمية (DAM).

وفقًا لاقتباس من مرجع لأحد العملاء في التقرير، "يعمل نظام البحث بالذكاء الاصطناعي والتصفية الذكية في Bynder على تبسيط عملية العثور على الأصول المحددة التي تبحث عنها." وقد سلطت ابتكارات الذكاء الاصطناعي الأخيرة الضوء على ريادة الشركة في السوق وأدت إلى استمرار النمو في الأعمال الجديدة واعتماد العملاء واستخدام المنصة. طوال عام 2023، شهدت Bynder نموًا بنسبة 38% على أساس سنوي في عدد الأصول المخزنة على منصتها، وزيادة بنسبة 250% في تسليم الأصول من منصة Bynder إلى مواقع الويب.

يذكر التقرير أيضًا أن "Bynder مناسبة تمامًا للشركات التي تريد حل التوصيل والتشغيل الذي يتكامل بشكل جيد مع منظومة تكنولوجيا المؤسسات." ومع استمرار المؤسسات في استخدام المحتوى بصفته ميزة إستراتيجية، فإن استخدام إدارة الأصول الرقمية (DAM) للمؤسسة يفسح المجال أمام الكفاءة عبر دورة حياة المحتوى بأكملها. يشير التقرير إلى أن "Bynder تتفوق في مهام سير العمل التي تنتقي المهام للفرق الإبداعية العالمية، بالإضافة إلى ميزات التشغيل الآلي والإصدار القوية، وعمليات النشر على السحابة في أكثر من 600 موقع بالحافة، والتكوينات الفنية."

يقول Bob Hickey الرئيس التنفيذي لشركة Bynder :

"نعتقد أن هذا البحث الأخير يسلط الضوء على أن العلامات التجارية تواجه حاليًا سوقًا رقمية وسوق تجارة تجزئة آخذة في النمو والازدحام بشكل متزايد، وتحتاج إلى التميز فيه وتقديم تجارب محتوى استثنائية وسلسة لعملائها. تُعد إدارة الأصول الرقمية (DAM) أمرًا بالغ الأهمية للعلامات التجارية التي تتطلع إلى تقديم تجارب المحتوى، مع اكتساب قيمة وعائد استثمار مقنع من عمليات المحتوى واستثمارات تكنولوجيا المعلومات لديها.

"يسعدنا أن نرى الاعتزاز بالتزامنا المستمر والثابت بتجربة العملاء، في رأينا، من خلال التقرير، فنحن رواد الحلول المتطورة التي تتيح للفرق تقديم تجارب محتوى متميزة، وتحقيق قيمة كبيرة، وزيادة عائد الاستثمار."

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