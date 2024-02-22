Slovak Telekom تستقر على حل Converged Packet Core من Mavenir كشريك توريد نواة الشبكة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE --( أعلنت شركة Mavenir، مزود البنية التحتية للشبكات السحابية الأصلية، اليوم أن Slovak Telekom قد استقرت على حل Converged Packet Core المحبّر بالكامل من Mavenir للنشر في شبكتها - مما يجعل Mavenir الآن شريكها الأساسي لتكنولوجيا نواة الشبكة بالكامل.
تعمل Mavenir بالفعل على توفير خدمات الصوت والرسائل لمشغل الاتصالات السلوفاكي، وستزود الآن خدمات البيانات عبر نطاق نواة الحزمة لـ "جميع أجيال الشبكات"، حيث سيتم نشرها على منصة Container-as-a-Service (CaaS) السحابية الخاصة بشركة Slovak Telekom. كذلك سيشهد الاتفاق الجديد دمج Mavenir إمكانيات الجيل الجديد لشبكات الجيل الخامس السحابية الأصلية المستقلة (SA).
يضيف توسيع نطاق التسليم هذا إلى فرع شركة Deutsche Telekom في سلوفاكيا إلى إطلاق حل نواة الحزمة المتقاربة الذي أعلنته Mavenir سابقًا للفرعين التابعين في جمهورية التشيك (T-Mobile Czech Republic ) والمجر (Magyar Telekom . (يشكّل هذا الاستبدال المتزامن لتقنيات البائعين الحالية في عدة دول امتدادًا لبصمة Mavenir كموردٍ حلول تكنولوجيا متكاملة على مستوى أوروبا، ويعزز شراكةً طويلة الأمد وناجحة مع Deutsche Telekom في ألمانيا.
يُسرّع حلConverged Packet Core الخاص بـ Mavenir الانتقال إلى شبكات الجيل الخامس ويجعل عملية طرح تطبيقات وخدمات المؤسسات الجديدة التي تستفيد من إمكانيات الجيل الخامس الأساسية أسرع، بما في ذلك زمن التأخير المنخفض وتقطيع الشبكة. تقدم الهندسة السحابية الأصلية - حيث يتم تصميم التطبيقات والخدمات خصوصًا لنموذج السحابة - سهولة التوسع، وفصل المكونات عن البنية التحتية، والمرونة والقابلية للنقل، والمرونة عبر السحب العامة، والخاصة، والهجينة.
في تعليقه على عملية النشر الجديدة، قال Vladan Peković، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Slovak Telekom: "شركة Mavenir هي شريك تقني راسخ وموثوق به بالنسبة إلى Slovak Telekom، وتوفر كفاءتها التقنية، وقدراتها السحابية الأصلية، وتوجهها نحو التوافقية نقطة انطلاق مثالية لمسيرة الابتكار المستمرة لدينا. نحن متحمسون للمضي قدمًا مع حل "Converged Packet Core" الذي توفره Mavenir كحجر الزاوية لخارطة طريق خدماتنا المستقبلية."
وأضاف Ashok Khuntia، رئيس شبكات النواة في Mavenir: "يسعدنا توسيع تعاوننا مع Slovak Telekom في اتفاقية جديدة تعزز الأسس القوية لشراكتنا طويلة الأمد. من خلال دمج نواة الحزمة المتقاربة من Mavenir في شبكتها الحالية، تعمل Slovak Telekom على إنشاء أساس مرن وقابل للتطوير ومتين لتقديم خدمات تحويلية ومميزة لعملائها من المؤسسات."
تجمع تكنولوجيا Mavenir بين "النواة الرئيسية" و"نواة المؤسسات" في نهج فريد من نوعه، لتشمل سيناريوهات تتراوح بين النشر المركزي مع مواقع نائية إضافية وحلول نواة الجيل الخامس المُطبقة عبر حلول الموقع. من خلال دمج تقنية شبكة المؤسسات القابلة للتحديث الميداني في مرافق المؤسسات مع اختراق البيانات المحلي، يُسرع محلل حزم المستخدم (UPF) من Mavenir من وقت التشغيل لحلول البنية التحتية للجامعات - مع نقل بيانات المستخدم مباشرةً إلى حزم المستخدم وتوفيرها لخوادم التطبيقات لتقليل زمن الانتقال وتعزيز أمان البيانات الحساسة.
ملحوظات للمحررين:
معلومات عن شركة Mavenir :
تبني Mavenir مستقبل الشبكات اليوم من خلال حلول سحابية أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي صممت لتعزيز خفض تأثيرها البيئي. وتوفر هذه الحلول للمشغلين فرص إطلاق إمكانيات شبكات الجيل الخامس وتحقيق شبكات ذكية وآلية وقابلة للبرمجة. باعتبارها رائدة في تقنية Open RAN ومحركًا للتغيير في مجال الاتصالات، تقدم حلول Mavenir الرائدة في الصناعة الأتمتة وتحقيق العائدات عبر شبكات الهاتف المحمول على مستوى العالم، مما يسرع تحول شبكات البرامج لأكثر من 300 مزود لخدمات الاتصالات في أكثر من 120 دولة، يخدمون أكثر من 50% من المشتركين في العالم. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة
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