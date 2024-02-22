Slovak Telekom تستقر على حل Converged Packet Core من Mavenir كشريك توريد نواة الشبكة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE --( أعلنت شركة Mavenir، مزود البنية التحتية للشبكات السحابية الأصلية، اليوم أن Slovak Telekom قد استقرت على حل Converged Packet Core المحبّر بالكامل من Mavenir للنشر في شبكتها - مما يجعل Mavenir الآن شريكها الأساسي لتكنولوجيا نواة الشبكة بالكامل.

تعمل Mavenir بالفعل على توفير خدمات الصوت والرسائل لمشغل الاتصالات السلوفاكي، وستزود الآن خدمات البيانات عبر نطاق نواة الحزمة لـ "جميع أجيال الشبكات"، حيث سيتم نشرها على منصة Container-as-a-Service (CaaS) السحابية الخاصة بشركة Slovak Telekom. كذلك سيشهد الاتفاق الجديد دمج Mavenir إمكانيات الجيل الجديد لشبكات الجيل الخامس السحابية الأصلية المستقلة (SA).

يضيف توسيع نطاق التسليم هذا إلى فرع شركة Deutsche Telekom في سلوفاكيا إلى إطلاق حل نواة الحزمة المتقاربة الذي أعلنته Mavenir سابقًا للفرعين التابعين في جمهورية التشيك (T-Mobile Czech Republic ) والمجر (Magyar Telekom . (يشكّل هذا الاستبدال المتزامن لتقنيات البائعين الحالية في عدة دول امتدادًا لبصمة Mavenir كموردٍ حلول تكنولوجيا متكاملة على مستوى أوروبا، ويعزز شراكةً طويلة الأمد وناجحة مع Deutsche Telekom في ألمانيا.

يُسرّع حلConverged Packet Core الخاص بـ Mavenir الانتقال إلى شبكات الجيل الخامس ويجعل عملية طرح تطبيقات وخدمات المؤسسات الجديدة التي تستفيد من إمكانيات الجيل الخامس الأساسية أسرع، بما في ذلك زمن التأخير المنخفض وتقطيع الشبكة. تقدم الهندسة السحابية الأصلية - حيث يتم تصميم التطبيقات والخدمات خصوصًا لنموذج السحابة - سهولة التوسع، وفصل المكونات عن البنية التحتية، والمرونة والقابلية للنقل، والمرونة عبر السحب العامة، والخاصة، والهجينة.

في تعليقه على عملية النشر الجديدة، قال Vladan Peković، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Slovak Telekom: "شركة Mavenir هي شريك تقني راسخ وموثوق به بالنسبة إلى Slovak Telekom، وتوفر كفاءتها التقنية، وقدراتها السحابية الأصلية، وتوجهها نحو التوافقية نقطة انطلاق مثالية لمسيرة الابتكار المستمرة لدينا. نحن متحمسون للمضي قدمًا مع حل "Converged Packet Core" الذي توفره Mavenir كحجر الزاوية لخارطة طريق خدماتنا المستقبلية."

وأضاف Ashok Khuntia، رئيس شبكات النواة في Mavenir: "يسعدنا توسيع تعاوننا مع Slovak Telekom في اتفاقية جديدة تعزز الأسس القوية لشراكتنا طويلة الأمد. من خلال دمج نواة الحزمة المتقاربة من Mavenir في شبكتها الحالية، تعمل Slovak Telekom على إنشاء أساس مرن وقابل للتطوير ومتين لتقديم خدمات تحويلية ومميزة لعملائها من المؤسسات."

تجمع تكنولوجيا Mavenir بين "النواة الرئيسية" و"نواة المؤسسات" في نهج فريد من نوعه، لتشمل سيناريوهات تتراوح بين النشر المركزي مع مواقع نائية إضافية وحلول نواة الجيل الخامس المُطبقة عبر حلول الموقع. من خلال دمج تقنية شبكة المؤسسات القابلة للتحديث الميداني في مرافق المؤسسات مع اختراق البيانات المحلي، يُسرع محلل حزم المستخدم (UPF) من Mavenir من وقت التشغيل لحلول البنية التحتية للجامعات - مع نقل بيانات المستخدم مباشرةً إلى حزم المستخدم وتوفيرها لخوادم التطبيقات لتقليل زمن الانتقال وتعزيز أمان البيانات الحساسة.

ملحوظات للمحررين:

معلومات عن شركة Mavenir :

تبني Mavenir مستقبل الشبكات اليوم من خلال حلول سحابية أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي صممت لتعزيز خفض تأثيرها البيئي. وتوفر هذه الحلول للمشغلين فرص إطلاق إمكانيات شبكات الجيل الخامس وتحقيق شبكات ذكية وآلية وقابلة للبرمجة. باعتبارها رائدة في تقنية Open RAN ومحركًا للتغيير في مجال الاتصالات، تقدم حلول Mavenir الرائدة في الصناعة الأتمتة وتحقيق العائدات عبر شبكات الهاتف المحمول على مستوى العالم، مما يسرع تحول شبكات البرامج لأكثر من 300 مزود لخدمات الاتصالات في أكثر من 120 دولة، يخدمون أكثر من 50% من المشتركين في العالم. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

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