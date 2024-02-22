T-Mobile Czech تختار Mavenir لحل الحزمة الأساسية المتقاربة للشبكة الأصلية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Mavenir، مزود البنية الأساسية للشبكات السحابية الأصلية التي تشكل مستقبل الشبكات، أن T-Mobile Czech اختارت حل Mavenir للحزمة الأساسية المتقاربة المدمجة في حاويات بالكامل لنشره في شبكتها. وهذا يوسع نطاق شراكة Mavenir الراسخة مع المشغل التشيكي من توفير الخدمات الصوتية وخدمات الرسائل على المدى الطويل إلى تقديم نطاق الحزمة الأساسية الكاملة "لكل الأجيال" أيضًا.

ستطبق Mavenir حل الحزمة الأساسية المتقاربة في منصة T-Mobile Czech السحابية للحاويات كخدمة (CaaS) وستستبدل تقنيات الوصول الحالية للموردين عبر شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس غير المستقلة (NSA)، بالإضافة إلى بناء القدرات لخدمة شبكات الجيل الخامس المستقلة السحابية الأصلية (SA).

تعمل حزمة Mavenir الأساسية المتقاربة والسحابية الأصلية على تسريع الانتقال إلى الجيل الخامس من خلال دعم مسار مرن قائم على التطوير المستمر وبأقل قدر من المخاطر، ونطاق غير محدود، وزيادة تحسين السرعة والأمان والموثوقية إلى حد كبير. ويتم بالفعل دمج حل Mavenir للحزمة الأساسية المتقاربة في المجر بعد اتفاقية توريد سابقة مع Deutsche Telekom التابعة لشركة Magyar Telekom . وسيتم تنفيذ مشروع الحزمة الأساسية المتقاربة في جمهورية التشيك وSlovak Telekom في الوقت نفسه، حيث ستضع تقنية Mavenir الأساس لنشر تطبيقات المؤسسات الجديدة وخدماتها بسرعة وسهولة، مع زيادة نطاق قدرات الجيل الخامس إلى أقصى حد بما في ذلك تقليل زمن الاستجابة وتقسيم الشبكات.

تعليقًا على إعلان اليوم، صرح Vladan Peković، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة T-Mobile Czech ورئيس قسم الابتكار، قائلاً: "تقدم Mavenir حلاً تقنيًا مقنعًا ومبتكرًا يبرز قدرتها على تنفيذ هذه الحزمة الأساسية المتطورة للجيل الجديد باستخدام طريقة تعتمد على السحابية الأصلية في الواقع. ويركز الحل على الانفتاح وقابلية التشغيل البيني، ما يضمن التكامل السلس في منصة السحابة المشتركة لدينا. وبفضل دعم Mavenir القوي لشبكات المؤسسات، ستمكننا بنية Mavenir المتقاربة من ترشيد التكاليف وتسريع نشر حلول المؤسسات والجامعات لعملائنا في كل أنحاء جمهورية التشيك."

من خلال دمج تقنية شبكات المؤسسات القابلة للترقية في موقع أماكن عمل المؤسسات مع تحليل البيانات المحلية، تنجح تقنية Mavenir في الجمع بين الحزمة الكلية والحزمة المؤسسية لتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف - من عمليات النشر المركزية المقترنة بالمواقع البعيدة إلى حلول الجيل الخامس الأساسية في الموقع بالكامل. ويتيح نهج وظيفة مستوى المستخدم (UPF) عن بُعد هذا التقديم السريع لحلول الجامعات، مع نقل بيانات المستخدم مباشرة إلى وظيفة مستوى المستخدم وإتاحتها لخوادم التطبيقات لتقليل زمن الاستجابة وتعزيز الأمان للبيانات الحساسة.

علق Ashok Khuntia، رئيس الشبكات الأساسية في Mavenir، قائلاً: "من خلال توطيد علاقتنا مع T-Mobile Czech Republic المرحب به هذا، فإننا نبني على سجل حافل بالثقة والتوريد الناجح إلى Deutsche Telekom في ألمانيا الذي يتم توسيع نطاقه الآن ليشمل المزيد من المناطق الرئيسية. وسيؤدي نشرنا المستمر مع T-Mobile Czech إلى تصميم شبكة مؤتمتة بالكامل توفر مرونة استثنائية للسحابة الأصلية ومنصة قوية لتقديم خدمات مبتكرة على نطاق واسع بشكل سريع."

نبذة عن Mavenir

تبني Mavenir مستقبل الشبكات اليوم من خلال حلول سحابية أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مُصممة بحيث تكون صديقة للبيئة، ما يمكّن المشغلين من تحقيق فوائد الجيل الخامس وإنشاء شبكات ذكية ومؤتمتة وقابلة للبرمجة. وبوصفها رائدة في مجال شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة وشركة أحدثت تغييرًا جذريًا في هذه الصناعة، تتيح حلول Mavenir الحائزة على جوائز الأتمتة وتحقيق الدخل عبر شبكات الجوال على مستوى العالم، وهذا يسرع من عملية تحويل شبكات البرمجيات لأكثر من 300 مزود لخدمات الاتصالات في أكثر من 120 دولة، ويخدم أكثر من 50% من المشتركين في العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني .

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