T-Mobile Czech تختار Mavenir لحل الحزمة الأساسية المتقاربة للشبكة الأصلية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Mavenir، مزود البنية الأساسية للشبكات السحابية الأصلية التي تشكل مستقبل الشبكات، أن T-Mobile Czech اختارت حل Mavenir للحزمة الأساسية المتقاربة المدمجة في حاويات بالكامل لنشره في شبكتها. وهذا يوسع نطاق شراكة Mavenir الراسخة مع المشغل التشيكي من توفير الخدمات الصوتية وخدمات الرسائل على المدى الطويل إلى تقديم نطاق الحزمة الأساسية الكاملة "لكل الأجيال" أيضًا.
ستطبق Mavenir حل الحزمة الأساسية المتقاربة في منصة T-Mobile Czech السحابية للحاويات كخدمة (CaaS) وستستبدل تقنيات الوصول الحالية للموردين عبر شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس غير المستقلة (NSA)، بالإضافة إلى بناء القدرات لخدمة شبكات الجيل الخامس المستقلة السحابية الأصلية (SA).
تعمل حزمة Mavenir الأساسية المتقاربة والسحابية الأصلية على تسريع الانتقال إلى الجيل الخامس من خلال دعم مسار مرن قائم على التطوير المستمر وبأقل قدر من المخاطر، ونطاق غير محدود، وزيادة تحسين السرعة والأمان والموثوقية إلى حد كبير. ويتم بالفعل دمج حل Mavenir للحزمة الأساسية المتقاربة في المجر بعد اتفاقية توريد سابقة مع Deutsche Telekom التابعة لشركة Magyar Telekom . وسيتم تنفيذ مشروع الحزمة الأساسية المتقاربة في جمهورية التشيك وSlovak Telekom في الوقت نفسه، حيث ستضع تقنية Mavenir الأساس لنشر تطبيقات المؤسسات الجديدة وخدماتها بسرعة وسهولة، مع زيادة نطاق قدرات الجيل الخامس إلى أقصى حد بما في ذلك تقليل زمن الاستجابة وتقسيم الشبكات.
تعليقًا على إعلان اليوم، صرح Vladan Peković، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة T-Mobile Czech ورئيس قسم الابتكار، قائلاً: "تقدم Mavenir حلاً تقنيًا مقنعًا ومبتكرًا يبرز قدرتها على تنفيذ هذه الحزمة الأساسية المتطورة للجيل الجديد باستخدام طريقة تعتمد على السحابية الأصلية في الواقع. ويركز الحل على الانفتاح وقابلية التشغيل البيني، ما يضمن التكامل السلس في منصة السحابة المشتركة لدينا. وبفضل دعم Mavenir القوي لشبكات المؤسسات، ستمكننا بنية Mavenir المتقاربة من ترشيد التكاليف وتسريع نشر حلول المؤسسات والجامعات لعملائنا في كل أنحاء جمهورية التشيك."
من خلال دمج تقنية شبكات المؤسسات القابلة للترقية في موقع أماكن عمل المؤسسات مع تحليل البيانات المحلية، تنجح تقنية Mavenir في الجمع بين الحزمة الكلية والحزمة المؤسسية لتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف - من عمليات النشر المركزية المقترنة بالمواقع البعيدة إلى حلول الجيل الخامس الأساسية في الموقع بالكامل. ويتيح نهج وظيفة مستوى المستخدم (UPF) عن بُعد هذا التقديم السريع لحلول الجامعات، مع نقل بيانات المستخدم مباشرة إلى وظيفة مستوى المستخدم وإتاحتها لخوادم التطبيقات لتقليل زمن الاستجابة وتعزيز الأمان للبيانات الحساسة.
علق Ashok Khuntia، رئيس الشبكات الأساسية في Mavenir، قائلاً: "من خلال توطيد علاقتنا مع T-Mobile Czech Republic المرحب به هذا، فإننا نبني على سجل حافل بالثقة والتوريد الناجح إلى Deutsche Telekom في ألمانيا الذي يتم توسيع نطاقه الآن ليشمل المزيد من المناطق الرئيسية. وسيؤدي نشرنا المستمر مع T-Mobile Czech إلى تصميم شبكة مؤتمتة بالكامل توفر مرونة استثنائية للسحابة الأصلية ومنصة قوية لتقديم خدمات مبتكرة على نطاق واسع بشكل سريع."
نبذة عن Mavenir
تبني Mavenir مستقبل الشبكات اليوم من خلال حلول سحابية أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مُصممة بحيث تكون صديقة للبيئة، ما يمكّن المشغلين من تحقيق فوائد الجيل الخامس وإنشاء شبكات ذكية ومؤتمتة وقابلة للبرمجة. وبوصفها رائدة في مجال شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة وشركة أحدثت تغييرًا جذريًا في هذه الصناعة، تتيح حلول Mavenir الحائزة على جوائز الأتمتة وتحقيق الدخل عبر شبكات الجوال على مستوى العالم، وهذا يسرع من عملية تحويل شبكات البرمجيات لأكثر من 300 مزود لخدمات الاتصالات في أكثر من 120 دولة، ويخدم أكثر من 50% من المشتركين في العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني .
للاطلاع على أحدث ابتكاراتنا وإعلانات معرض المؤتمر العالمي للجوال ومعرفة المزيد حول طريقة بناء Mavenir لمستقبل الشبكات - اليوم، تفضل بزيارة فريقنا في القاعة 2 (الجناح 2H60).
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN22022024004146001356ID1107884910
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.