شركتا Mavenir وturkcell تتعاونان لتسريع الوقت المطلوب للتسويق والابتكار من خلال خدمات أتمتة الشبكة الجديدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Mavenir، مزود البنية التحتية للشبكات المصمَّمة بالأساس للسحابة والتي تعمل على بناء مستقبل الشبكات، وشركة Turkcell، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا المتقاربة في تركيا، عن مرحلة جديدة في شراكتهما الطويلة مع نشر أتمتة خدمات التكامل المستمر والتوصيل المستمر (CI/CD) الرائدة في السوق من شركة Mavenir لتعزيز خدمات الصوت عبر LTE التي تقدَّمها شركة Turkcell لمشتركيها البالغ عددهم 20 مليون مشترك في VoLTE.

توفر شركة Mavenir إطار خدمات التكامل المستمر والتوصيل المستمر (CI/CD) القائم على مكونات مفتوحة المصدر ورائدة في الصناعة والتي تتكامل بسلاسة مع عملية تسليم البرامج المُحدَّدة من قِبل العميل، باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من Mavenir. يدعم إطار أتمتة خدمات التكامل المستمر والتوصيل المستمر (CI/CD) من Mavenir النشر الأولي لليوم الأول وإدارة دورة الحياة لليوم الثاني لوظائف شبكة IMS من Turkcell على نطاق واسع عبر العديد من مجموعات وأنواع وظائف الشبكة (NF). يتيح نموذج تسليم البرامج القائم على GIT إمكانية التحكُّم الكامل في الإصدار مع تسجيل تاريخ عمليات النشر الحالية والسابقة والترقيات والرجوع إلى الإصدارات السابقة وتتبُّعها تلقائيًا مع تعزيز الأمان والتحقُّق من الصحة من خلال مجموعة التوصيل المستمر (CD).

تُسهِّم هذه الأتمتة في تقليل الوقت والتكلفة والموارد اللازمة لتنفيذ برامج جديدة وطرح ميزات جديدة في الشبكة، مما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لتقديم خدمات جديدة مبتكرة للعملاء وزيادة الميزة التنافسية لشركة Turkcell.

كما يؤدي إدراج إطار خدمات التكامل المستمر والتوصيل المستمر (CI/CD) من شركة Mavenir في شبكة Turkcell إلى تعزيز عملية تسليم البرامج للترقية التلقائية السريعة والمنتظمة لخدمات Turkcell، بما في ذلك VoLTE، والاتصال عبر Wi-Fi، والرسائل النصية القصيرة عبر IP (ToIP). تعمل خدمات التكامل المستمر والتوصيل المستمر (CI/CD) على تعزيز أتمتة دورة حياة البرنامج، مما يؤدي إلى إضفاء تحسينات على الشبكة دون التأثير على الأداء أو ضعف مستويات الخدمة.

يمكن لعملاء Turkcell الاستفادة من جودة الشبكة وموثوقيتها وكفاءتها الأكثر قوة، مع تحديد مشكلات الشبكة المحتملة آليًا مما يُسهِّل ويسرَّع من إجراء معالجة Turkcell دون التأثير على تجارب المشتركين.

وصرَّح البروفيسور الدكتور Vehbi Çağrı Güngör، الرئيس التنفيذي لتقنيات الشبكات في Turkcell قائلاً: "من المزمع أن تصبح عمليات الشبكة أكثر تعقيدًا في ظل زيادة ترددات الإصدار وعمليات تكامل الشبكات. يُعدَّ تطبيق هذه التغييرات وفقًا لأفضل ممارسات خدمات التكامل المستمر والتوصيل المستمر (CI/CD) أمرًا في غاية الأهمية لعمليات الشبكة الأكثر استدامة. وقد ساهمت شراكتنا مع Mavenir في تحفيز إدارة دورة حياة وظائف شبكة IMS، وكانت علامة فارقة مهمة في رحلتنا لأتمتة الشبكة".

ومن جانبه صرَّح Brandon Larson، نائب الرئيس الأول لشؤون السحابة والذكاء الاصطناعي ونظام الإدارة المتكامل في شركة Mavenir قائلاً: "لقد عملت Turkcell Group وMavenir معًا لأكثر من عقد من الزمن، وتضم شبكات Turkcell عددًا كبيرًا من حلول Mavenir. كما يسرَّنا أن نعزز شراكتنا بشكل أكبر في ظل هذه الأتمتة الجديدة، والتي ستعمل على تبسيط عمليات الشبكة لشركة Turkcell بالإضافة إلى تحقيق وفورات ملحوظة في النفقات التشغيلية وتعزيز جودة الشبكة لعملائها."

نبذة عن شركة Turkcell

تُعدَّ Turkcell (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: TKC والمدرجة في بورصة إسطنبول بالرمز: TCELL) مُشغَّلاً رقميًا يتخذ من تركيا مقرًا رئيسيًا له، حيث تقدم لعملائها مجموعة فريدة من الخدمات الرقمية إضافةً إلى خدمات الاتصال الصوتي والرسائل والبيانات وخدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت على شبكاتها الجوالة والثابتة. تباشر الشركات التابعة لمجموعة Turkcell Group في أربع دول - تركيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وشمال قبرص. أطلقت شركة Turkcell خدمات شبكات التطوُّر طويل الأمد (LTE) في مقرها الرئيسي في الأول من أبريل لعام 2016، باستخدام شبكات التطوُّر طويل الأمد (LTE) المتقدمة و3 تقنيات تجميع لشركات الاتصالات في 81 مدينة. تقدم Turkcell سرعة إنترنت من الألياف تصل إلى 10 جيجابت في الثانية مع خدمات الألياف البصرية إلى المنازل. حققت Turkcell Group عائدات تقدَّر بـ 26.0 مليار ليرة تركية في الربع الثالث من عام 2023 بإجمالي أصول بلغ 149.2 مليار ليرة تركية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. وأدرجت الشركة في كلٍ من بورصة نيويورك وإسطنبول منذ يوليو 2000، وهي الشركة التركية الوحيدة المدرجة في بورصة نيويورك بجانب بورصة إسطنبول. تفضَّل بقراءة المزيد على .

نبذة عن شركة Mavenir

تعمل شركة Mavenir على بناء مستقبل الشبكات اليوم باستخدام حلول مصمَّمة بالأساس للسحابة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث تتميز بتصميمها الأخضر، مما يمكِّن المشغِّلين من الاستفادة من مزايا تقنية 5G وتصميم شبكات ذكية ومؤتمتة وقابلة للبرمجة. توفر حلول شركة Mavenir باعتبارها شركة رائدة في مجال شبكات الوصول اللاسلكي المفتوح (Open RAN) وإحدى الشركات التي أحدثت تغييرًا جذريًا في الصناعة، الحائزة على جوائز الأتمتة وتحقيق الدخل عبر شبكات الهاتف المحمول على مستوى العالم، مما يعمل على تسريع تحويل شبكات البرمجيات لأكثر من 300 من مُقدِّمي خدمات الاتصالات في أكثر من 120 دولة، والذين يقدمون خدماتهم لصالح أكثر من 50% من المشتركين في العالم. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .



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