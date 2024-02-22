شركتا Mavenir وturkcell تتعاونان لتسريع الوقت المطلوب للتسويق والابتكار من خلال خدمات أتمتة الشبكة الجديدة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Mavenir، مزود البنية التحتية للشبكات المصمَّمة بالأساس للسحابة والتي تعمل على بناء مستقبل الشبكات، وشركة Turkcell، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا المتقاربة في تركيا، عن مرحلة جديدة في شراكتهما الطويلة مع نشر أتمتة خدمات التكامل المستمر والتوصيل المستمر (CI/CD) الرائدة في السوق من شركة Mavenir لتعزيز خدمات الصوت عبر LTE التي تقدَّمها شركة Turkcell لمشتركيها البالغ عددهم 20 مليون مشترك في VoLTE.
توفر شركة Mavenir إطار خدمات التكامل المستمر والتوصيل المستمر (CI/CD) القائم على مكونات مفتوحة المصدر ورائدة في الصناعة والتي تتكامل بسلاسة مع عملية تسليم البرامج المُحدَّدة من قِبل العميل، باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من Mavenir. يدعم إطار أتمتة خدمات التكامل المستمر والتوصيل المستمر (CI/CD) من Mavenir النشر الأولي لليوم الأول وإدارة دورة الحياة لليوم الثاني لوظائف شبكة IMS من Turkcell على نطاق واسع عبر العديد من مجموعات وأنواع وظائف الشبكة (NF). يتيح نموذج تسليم البرامج القائم على GIT إمكانية التحكُّم الكامل في الإصدار مع تسجيل تاريخ عمليات النشر الحالية والسابقة والترقيات والرجوع إلى الإصدارات السابقة وتتبُّعها تلقائيًا مع تعزيز الأمان والتحقُّق من الصحة من خلال مجموعة التوصيل المستمر (CD).
تُسهِّم هذه الأتمتة في تقليل الوقت والتكلفة والموارد اللازمة لتنفيذ برامج جديدة وطرح ميزات جديدة في الشبكة، مما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لتقديم خدمات جديدة مبتكرة للعملاء وزيادة الميزة التنافسية لشركة Turkcell.
كما يؤدي إدراج إطار خدمات التكامل المستمر والتوصيل المستمر (CI/CD) من شركة Mavenir في شبكة Turkcell إلى تعزيز عملية تسليم البرامج للترقية التلقائية السريعة والمنتظمة لخدمات Turkcell، بما في ذلك VoLTE، والاتصال عبر Wi-Fi، والرسائل النصية القصيرة عبر IP (ToIP). تعمل خدمات التكامل المستمر والتوصيل المستمر (CI/CD) على تعزيز أتمتة دورة حياة البرنامج، مما يؤدي إلى إضفاء تحسينات على الشبكة دون التأثير على الأداء أو ضعف مستويات الخدمة.
يمكن لعملاء Turkcell الاستفادة من جودة الشبكة وموثوقيتها وكفاءتها الأكثر قوة، مع تحديد مشكلات الشبكة المحتملة آليًا مما يُسهِّل ويسرَّع من إجراء معالجة Turkcell دون التأثير على تجارب المشتركين.
وصرَّح البروفيسور الدكتور Vehbi Çağrı Güngör، الرئيس التنفيذي لتقنيات الشبكات في Turkcell قائلاً: "من المزمع أن تصبح عمليات الشبكة أكثر تعقيدًا في ظل زيادة ترددات الإصدار وعمليات تكامل الشبكات. يُعدَّ تطبيق هذه التغييرات وفقًا لأفضل ممارسات خدمات التكامل المستمر والتوصيل المستمر (CI/CD) أمرًا في غاية الأهمية لعمليات الشبكة الأكثر استدامة. وقد ساهمت شراكتنا مع Mavenir في تحفيز إدارة دورة حياة وظائف شبكة IMS، وكانت علامة فارقة مهمة في رحلتنا لأتمتة الشبكة".
ومن جانبه صرَّح Brandon Larson، نائب الرئيس الأول لشؤون السحابة والذكاء الاصطناعي ونظام الإدارة المتكامل في شركة Mavenir قائلاً: "لقد عملت Turkcell Group وMavenir معًا لأكثر من عقد من الزمن، وتضم شبكات Turkcell عددًا كبيرًا من حلول Mavenir. كما يسرَّنا أن نعزز شراكتنا بشكل أكبر في ظل هذه الأتمتة الجديدة، والتي ستعمل على تبسيط عمليات الشبكة لشركة Turkcell بالإضافة إلى تحقيق وفورات ملحوظة في النفقات التشغيلية وتعزيز جودة الشبكة لعملائها."
نبذة عن شركة Turkcell
تُعدَّ Turkcell (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: TKC والمدرجة في بورصة إسطنبول بالرمز: TCELL) مُشغَّلاً رقميًا يتخذ من تركيا مقرًا رئيسيًا له، حيث تقدم لعملائها مجموعة فريدة من الخدمات الرقمية إضافةً إلى خدمات الاتصال الصوتي والرسائل والبيانات وخدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت على شبكاتها الجوالة والثابتة. تباشر الشركات التابعة لمجموعة Turkcell Group في أربع دول - تركيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وشمال قبرص. أطلقت شركة Turkcell خدمات شبكات التطوُّر طويل الأمد (LTE) في مقرها الرئيسي في الأول من أبريل لعام 2016، باستخدام شبكات التطوُّر طويل الأمد (LTE) المتقدمة و3 تقنيات تجميع لشركات الاتصالات في 81 مدينة. تقدم Turkcell سرعة إنترنت من الألياف تصل إلى 10 جيجابت في الثانية مع خدمات الألياف البصرية إلى المنازل. حققت Turkcell Group عائدات تقدَّر بـ 26.0 مليار ليرة تركية في الربع الثالث من عام 2023 بإجمالي أصول بلغ 149.2 مليار ليرة تركية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. وأدرجت الشركة في كلٍ من بورصة نيويورك وإسطنبول منذ يوليو 2000، وهي الشركة التركية الوحيدة المدرجة في بورصة نيويورك بجانب بورصة إسطنبول. تفضَّل بقراءة المزيد على .
نبذة عن شركة Mavenir
تعمل شركة Mavenir على بناء مستقبل الشبكات اليوم باستخدام حلول مصمَّمة بالأساس للسحابة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث تتميز بتصميمها الأخضر، مما يمكِّن المشغِّلين من الاستفادة من مزايا تقنية 5G وتصميم شبكات ذكية ومؤتمتة وقابلة للبرمجة. توفر حلول شركة Mavenir باعتبارها شركة رائدة في مجال شبكات الوصول اللاسلكي المفتوح (Open RAN) وإحدى الشركات التي أحدثت تغييرًا جذريًا في الصناعة، الحائزة على جوائز الأتمتة وتحقيق الدخل عبر شبكات الهاتف المحمول على مستوى العالم، مما يعمل على تسريع تحويل شبكات البرمجيات لأكثر من 300 من مُقدِّمي خدمات الاتصالات في أكثر من 120 دولة، والذين يقدمون خدماتهم لصالح أكثر من 50% من المشتركين في العالم. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
لاستكشاف أحدث ابتكاراتنا، يعرض مؤتمر الجوالات العالمي (MWC) إعلانات خاصة ولمعرفة المزيد حول كيفية تقديم Mavenir لمستقبل الشبكات - اليوم، تفضَّل بزيارة فريقنا في القاعة 2 (الجناح 2H60).
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