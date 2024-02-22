حفل عشاء أقامته Japan Sake And Shochu Makers Association على شرف الحاصدين لجائزة M.O.F.‎ في ليون

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أقامت Japan Sake and Shochu Makers Association (JSS) بالتعاون مع Union de la Sommellerie Française حفل عشاء في Institute Lyfe (المعروف سابقًا باسم Paul Bocuse Institute) في مدينة ليون بفرنسا يوم 19 من فبراير الساعة 7 مساءً، وضمن فعاليات الحدث، استعرض سبعة من السقاة الحاصدين لجائزة M.O.F. التي تمنح للحرفيين ذوي المهارات المتقدمة الذين يمثلون واجهة مشرفة للثقافة الفرنسية، خبرتهم عن طريق دمج مشروب الساكي في المطبخ الفرنسي. وقد ضم حفل العشاء، الذي حضره نحو 40 متخصصًا في صناعة المشروبات، مجموعة مختارة من ستة أنواع من مشروب الساكي، من الأصناف الفوارة إلى الأنواع المعتقة مصحوبة بوجبة فرنسية من ستة أطباق، بما في ذلك الحلوى.
علق Utsunomiya Hitoshi، مدير JSS، قائلاً: "يقال إن فرصة تصدير الساكي إلى أوروبا زادت في أثناء فعاليات معرض باريس لعام 1878. وقد حصد الساكي تقييمات ضعيفة للغاية عندما تم تقديمه في أوروبا في البداية. أما عن حقيقة أننا يمكننا عقد حفل عشاء فاخر كهذا بصحبة الفائزين بجائزة M.O.F. الذين هم واجهة مشرفة في عالم المطبخ الفرنسي، فإنها لا تؤكد على جودة الساكي المحسنة فحسب، بل يتعدى الأمر إلى الاعتراف به كمشروب متعدد الاستخدامات يتناسب جيدًا مع مجموعة متنوعة من الأطباق. ومن جانبنا، فنحن ممتنون لهذه الفرصة الرائعة ونتقدم بخالص الشكر إلى Union de la Sommellerie Française والحائزين على جائزة M.O.F.، ومن ضمنهم Xavier Thuizat، على مشاركتهم البناءة."
يُصدَّر الساكي الآن إلى 75 بلدًا ومنطقة، بقيمة تصدير تبلغ 41.1 مليار ين اعتبارًا من عام 2023. وتجدر هنا الإشارة إلى أن قيمة الصادرات إلى فرنسا زادت بنحو 3.7 مرات على مدار العقد الماضي، كما نمت صادرات الساكي الإجمالية بمقدار 3.6 مرات في غضون نفس الفترة، وهذا إن دل فسيدل على تطوره إلى مشروب يعتز به مجتمع الطهي العالمي. علاوةً على ذلك، ستواصل JSS جهودها الرامية إلى تعزيز الفكرة الصحيحة عن مشروب الساكي ورحلة نقل سحره كمشروب يتناسب جيدًا مع مأكولات متنوعة عن طريق الاستعانة بحفلات العشاء المحلية والدورات التدريبية.
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