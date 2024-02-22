حفل عشاء أقامته Japan Sake And Shochu Makers Association على شرف الحاصدين لجائزة M.O.F.‎ في ليون

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أقامت Japan Sake and Shochu Makers Association (JSS) بالتعاون مع Union de la Sommellerie Française حفل عشاء في Institute Lyfe (المعروف سابقًا باسم Paul Bocuse Institute) في مدينة ليون بفرنسا يوم 19 من فبراير الساعة 7 مساءً، وضمن فعاليات الحدث، استعرض سبعة من السقاة الحاصدين لجائزة M.O.F.‎ التي تمنح للحرفيين ذوي المهارات المتقدمة الذين يمثلون واجهة مشرفة للثقافة الفرنسية، خبرتهم عن طريق دمج مشروب الساكي في المطبخ الفرنسي. وقد ضم حفل العشاء، الذي حضره نحو 40 متخصصًا في صناعة المشروبات، مجموعة مختارة من ستة أنواع من مشروب الساكي، من الأصناف الفوارة إلى الأنواع المعتقة مصحوبة بوجبة فرنسية من ستة أطباق، بما في ذلك الحلوى.

علق Utsunomiya Hitoshi، مدير JSS، قائلاً: "يقال إن فرصة تصدير الساكي إلى أوروبا زادت في أثناء فعاليات معرض باريس لعام 1878. وقد حصد الساكي تقييمات ضعيفة للغاية عندما تم تقديمه في أوروبا في البداية. أما عن حقيقة أننا يمكننا عقد حفل عشاء فاخر كهذا بصحبة الفائزين بجائزة M.O.F.‎ الذين هم واجهة مشرفة في عالم المطبخ الفرنسي، فإنها لا تؤكد على جودة الساكي المحسنة فحسب، بل يتعدى الأمر إلى الاعتراف به كمشروب متعدد الاستخدامات يتناسب جيدًا مع مجموعة متنوعة من الأطباق. ومن جانبنا، فنحن ممتنون لهذه الفرصة الرائعة ونتقدم بخالص الشكر إلى Union de la Sommellerie Française والحائزين على جائزة M.O.F.‎، ومن ضمنهم Xavier Thuizat، على مشاركتهم البناءة."

يُصدَّر الساكي الآن إلى 75 بلدًا ومنطقة، بقيمة تصدير تبلغ 41.1 مليار ين اعتبارًا من عام 2023. وتجدر هنا الإشارة إلى أن قيمة الصادرات إلى فرنسا زادت بنحو 3.7 مرات على مدار العقد الماضي، كما نمت صادرات الساكي الإجمالية بمقدار 3.6 مرات في غضون نفس الفترة، وهذا إن دل فسيدل على تطوره إلى مشروب يعتز به مجتمع الطهي العالمي. علاوةً على ذلك، ستواصل JSS جهودها الرامية إلى تعزيز الفكرة الصحيحة عن مشروب الساكي ورحلة نقل سحره كمشروب يتناسب جيدًا مع مأكولات متنوعة عن طريق الاستعانة بحفلات العشاء المحلية والدورات التدريبية.

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