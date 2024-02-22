Radisys تزيح الستار عن برنامج الاتصال اللاسلكي المتقدم بتقنية 5G للثورة الصناعية الرابعة (4.0) وشبكة 5G الخاصة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Radisys® Corporation ، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال حلول الاتصالات المفتوحة، اليوم عن إطلاق برنامج الاتصال اللاسلكي المتقدم 5G المُصمَّم خصيصًا لشبكات الثورة الصناعية الرابعة (4.0) وشبكات 5G الخاصة. يوفر هذا التقدُّم الهائل في تطوُّر حلول المؤسسات إمكانات لا تضاهى لإنشاء شبكات خاصة ذات أداء محسَّن، فضلاً عن سهولة النشر والإدارة، وحماية البيانات مع ضمان جودة الخدمة (QoS). يمكِّن برنامج الاتصال اللاسلكي المتقدم 5G المبتكر من شركة Radisys المؤسسات من تلبية الطلب المتزايد على حلول الثورة الصناعية الرابعة (4.0) وشبكات 5G الخاصة القادرة على تلبية احتياجات الأعمال المتطورة.

وبدمج إمكانية الوصول إلى شبكة Wifi المعتمدة والمرخصة في قطاعات محدودة (CBRS) وغير المرخصة عبر N3IWF بسلاسة، يوفر حل البرنامج المتقدم حلولاً مصمَّمة بالأساس للسحابة وبزمن انتقال منخفض لكل من شبكات الوصول اللاسلكي (RAN) والشبكات الأساسية. توفر آلية نقل الخدمات إلى السحابة لكل من شبكات الوصول اللاسلكي (RAN) والشبكات الأساسية خيارات نشر مرنة تسمح بوجود وحدات التوزيع المنفصلة والمجمَّعة (DU)، والوحدات المركزية (CU) ووظائف مستوى المستخدم (UPF) داخل بيئة سحابة Kubernetes، مع إمكانية نشر الوحدات المركزية (CU) ووظائف مستوى المستخدم (UPF) في السحابة العامة كخيار إضافي. يُسهِّل هذا النهج المبسَّط إجراء الأتمتة ويبسَّط من نشر شبكات 5G، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل النفقات الرأسمالية (CapEx) والنفقات التشغيلية (OpEx) لمشغِّلي القطاع الخاص ومشغِّلي الثورة الصناعية الرابعة (4.0) بتقنية 5G.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:



ميزات الشبكة الحسَّاسة للوقت (TSN) واتصالات 5G فائقة الموثوقية ذات زمن الانتقال المنخفض (5G-URLLC) للاتصالات المقطعية ذات زمن الانتقال المنخفض، والتي تستهدف متطلبات التشغيل الآلي للثورة الصناعية الرابعة (4.0).

تقنية 5G ذات القدرة المخفَّضة (RedCap) للاتصال بالمستشعرات منخفضة التكلفة مما يتيح عمليات التصنيع الذكية والمزيد.

N3IWF (وظيفة التشغيل البيني بخلاف 3GPP) للسماح بتقارب الوصول إلى شبكة Wifi الحالية مع شبكة 5G الأساسية في قطاعي المؤسسات والتصنيع. بالإضافة إلى ذلك، تتيح وظيفة N3IWF دمج تقنيات الوصول التقليدية والقديمة غير التابعة لـ 3GPP مع شبكة 5G. يُحسِّن هذا الإجراء من إمكانية الوصول والمرونة، مما يوفر حل شبكة عالي الأداء لشبكات الثورة الصناعية الرابعة (4.0) الخاصة وشبكات المؤسسات مع انخفاض النفقات الرأسمالية (CapEx).

يتم دعم نطاق CBRS مع سهولة الدمج في شبكات CBRS عبر وكيل نطاق CBRS قابل للتطوير لتمكين تسريع نشر CBRS للشبكات الخاصة وشبكات المؤسسات. تمكين حلول شبكة 5G الخاصة والثورة الصناعية الرابعة (4.0) الذكية من خلال وظائف شبكة الوصول اللاسلكي (RAN) المتقدمة التي يتم التحكم فيها عبر واجهة ORAN E2 والمتكاملة مسبقًا مع xApps/rApps ومنصَّات RIC من مورِّدين مختلفين.

ومن جانبه، صرَّح Munish Chhabra، رئيس قسم خدمات وبرمجيات التنقُّل في Radisys قائلاً: "تواصل شركة Radisys في ظل التفهُّم الكامل للاحتياجات المُحدَّدة لشبكات الثورة الصناعية الرابعة (4.0) وشبكات 5G الخاصة، تقديم ميزات مبتكرة متقدمة لشبكة الوصول اللاسلكي (RAN) المدعومة بتقنية 5G والميزات الأساسية لتسريع اعتماد 5G في هذه الأسواق". "لا تزال Radisys متمسكة بالتزامها نحو قيادة الابتكار في التقنيات اللاسلكية، وتمكين الشركات من تسخير الإمكانات الكاملة للثورة الصناعية الرابعة (4.0) ومستقبل الاتصال للشبكات الخاصة وشبكات المؤسسات من خلال حل برنامج Connect RAN 5G الحائز على جوائز."

مقابلة فريق شركة Radisys في حدث MWC Barcelona

استمتع بتجربة حلول Connect RAN المفصَّلة من شركة Radisys، بما في ذلك العروض التوضيحية لبرنامج شبكة الوصول اللاسلكي (RAN) الخاص بالاتصال اللاسلكي المتقدم المدعوم بتقنية 5G، في حدث MWC Barcelona، جناح 2D50 . لتحديد موعد اجتماع مع خبراء شبكة الوصول اللاسلكي (RAN) في Radisys، تواصل معنا عبر ... .

نبذة عن شركة Radisys

تُعدَّ Radisys شركةً عالميةً رائدة في مجال حلول وخدمات الاتصالات المفتوحة. تستفيد أنظمتها الرئيسية المفصَّلة وخدمات التكامل من البنى والمعايير المرجعية المفتوحة جنبًا إلى جنب مع البرامج والأجهزة المفتوحة، مما يمكِّن مُقدِّمي الخدمات من قيادة التحوُّل الرقمي المفتوح. تقدم شركة Radisys مجموعة حلول شاملة بدءًا من نقاط النهاية الرقمية ووصولاً إلى حلول الوصول المفصَّل والمفتوح والحلول الأساسية بجانب التطبيقات الرقمية الغامرة ومنصَّات المشاركة. توفر مؤسسة الخدمات الشبكة ذات المستوى العالمي والخبيرة خدمات دورة حياة كاملة لمساعدة مُقدِّمي الخدمات على تصميم شبكات عالية الأداء وقابلة للتطوير وتشغيلها بتكلفة إجمالية مثالية للملكية. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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