Radisys تزيح الستار عن برنامج الاتصال اللاسلكي المتقدم بتقنية 5G للثورة الصناعية الرابعة (4.0) وشبكة 5G الخاصة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Radisys® Corporation ، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال حلول الاتصالات المفتوحة، اليوم عن إطلاق برنامج الاتصال اللاسلكي المتقدم 5G المُصمَّم خصيصًا لشبكات الثورة الصناعية الرابعة (4.0) وشبكات 5G الخاصة. يوفر هذا التقدُّم الهائل في تطوُّر حلول المؤسسات إمكانات لا تضاهى لإنشاء شبكات خاصة ذات أداء محسَّن، فضلاً عن سهولة النشر والإدارة، وحماية البيانات مع ضمان جودة الخدمة (QoS). يمكِّن برنامج الاتصال اللاسلكي المتقدم 5G المبتكر من شركة Radisys المؤسسات من تلبية الطلب المتزايد على حلول الثورة الصناعية الرابعة (4.0) وشبكات 5G الخاصة القادرة على تلبية احتياجات الأعمال المتطورة.
وبدمج إمكانية الوصول إلى شبكة Wifi المعتمدة والمرخصة في قطاعات محدودة (CBRS) وغير المرخصة عبر N3IWF بسلاسة، يوفر حل البرنامج المتقدم حلولاً مصمَّمة بالأساس للسحابة وبزمن انتقال منخفض لكل من شبكات الوصول اللاسلكي (RAN) والشبكات الأساسية. توفر آلية نقل الخدمات إلى السحابة لكل من شبكات الوصول اللاسلكي (RAN) والشبكات الأساسية خيارات نشر مرنة تسمح بوجود وحدات التوزيع المنفصلة والمجمَّعة (DU)، والوحدات المركزية (CU) ووظائف مستوى المستخدم (UPF) داخل بيئة سحابة Kubernetes، مع إمكانية نشر الوحدات المركزية (CU) ووظائف مستوى المستخدم (UPF) في السحابة العامة كخيار إضافي. يُسهِّل هذا النهج المبسَّط إجراء الأتمتة ويبسَّط من نشر شبكات 5G، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل النفقات الرأسمالية (CapEx) والنفقات التشغيلية (OpEx) لمشغِّلي القطاع الخاص ومشغِّلي الثورة الصناعية الرابعة (4.0) بتقنية 5G.
تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
ميزات الشبكة الحسَّاسة للوقت (TSN) واتصالات 5G فائقة الموثوقية ذات زمن الانتقال المنخفض (5G-URLLC) للاتصالات المقطعية ذات زمن الانتقال المنخفض، والتي تستهدف متطلبات التشغيل الآلي للثورة الصناعية الرابعة (4.0). تقنية 5G ذات القدرة المخفَّضة (RedCap) للاتصال بالمستشعرات منخفضة التكلفة مما يتيح عمليات التصنيع الذكية والمزيد. N3IWF (وظيفة التشغيل البيني بخلاف 3GPP) للسماح بتقارب الوصول إلى شبكة Wifi الحالية مع شبكة 5G الأساسية في قطاعي المؤسسات والتصنيع. بالإضافة إلى ذلك، تتيح وظيفة N3IWF دمج تقنيات الوصول التقليدية والقديمة غير التابعة لـ 3GPP مع شبكة 5G. يُحسِّن هذا الإجراء من إمكانية الوصول والمرونة، مما يوفر حل شبكة عالي الأداء لشبكات الثورة الصناعية الرابعة (4.0) الخاصة وشبكات المؤسسات مع انخفاض النفقات الرأسمالية (CapEx). يتم دعم نطاق CBRS مع سهولة الدمج في شبكات CBRS عبر وكيل نطاق CBRS قابل للتطوير لتمكين تسريع نشر CBRS للشبكات الخاصة وشبكات المؤسسات. تمكين حلول شبكة 5G الخاصة والثورة الصناعية الرابعة (4.0) الذكية من خلال وظائف شبكة الوصول اللاسلكي (RAN) المتقدمة التي يتم التحكم فيها عبر واجهة ORAN E2 والمتكاملة مسبقًا مع xApps/rApps ومنصَّات RIC من مورِّدين مختلفين.
ومن جانبه، صرَّح Munish Chhabra، رئيس قسم خدمات وبرمجيات التنقُّل في Radisys قائلاً: "تواصل شركة Radisys في ظل التفهُّم الكامل للاحتياجات المُحدَّدة لشبكات الثورة الصناعية الرابعة (4.0) وشبكات 5G الخاصة، تقديم ميزات مبتكرة متقدمة لشبكة الوصول اللاسلكي (RAN) المدعومة بتقنية 5G والميزات الأساسية لتسريع اعتماد 5G في هذه الأسواق". "لا تزال Radisys متمسكة بالتزامها نحو قيادة الابتكار في التقنيات اللاسلكية، وتمكين الشركات من تسخير الإمكانات الكاملة للثورة الصناعية الرابعة (4.0) ومستقبل الاتصال للشبكات الخاصة وشبكات المؤسسات من خلال حل برنامج Connect RAN 5G الحائز على جوائز."
مقابلة فريق شركة Radisys في حدث MWC Barcelona
استمتع بتجربة حلول Connect RAN المفصَّلة من شركة Radisys، بما في ذلك العروض التوضيحية لبرنامج شبكة الوصول اللاسلكي (RAN) الخاص بالاتصال اللاسلكي المتقدم المدعوم بتقنية 5G، في حدث MWC Barcelona، جناح 2D50 . لتحديد موعد اجتماع مع خبراء شبكة الوصول اللاسلكي (RAN) في Radisys، تواصل معنا عبر ... .
نبذة عن شركة Radisys
تُعدَّ Radisys شركةً عالميةً رائدة في مجال حلول وخدمات الاتصالات المفتوحة. تستفيد أنظمتها الرئيسية المفصَّلة وخدمات التكامل من البنى والمعايير المرجعية المفتوحة جنبًا إلى جنب مع البرامج والأجهزة المفتوحة، مما يمكِّن مُقدِّمي الخدمات من قيادة التحوُّل الرقمي المفتوح. تقدم شركة Radisys مجموعة حلول شاملة بدءًا من نقاط النهاية الرقمية ووصولاً إلى حلول الوصول المفصَّل والمفتوح والحلول الأساسية بجانب التطبيقات الرقمية الغامرة ومنصَّات المشاركة. توفر مؤسسة الخدمات الشبكة ذات المستوى العالمي والخبيرة خدمات دورة حياة كاملة لمساعدة مُقدِّمي الخدمات على تصميم شبكات عالية الأداء وقابلة للتطوير وتشغيلها بتكلفة إجمالية مثالية للملكية. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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