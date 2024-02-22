Thursday, 22 February 2024 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمير الشرقية: نستذكر بفخر واعتزاز في يوم التأسيس مراحل تطور هذا الكيان الشامخ

2/22/2024 4:22:45 AM
(MENAFN- Al Watan) رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 من فبراير في كل عام.
وقال: "إن ذكرى التأسيس تظهر العمق التاريخي لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الأولى، واستذكار هذه المناسبة الغالية يعد إيماناً من القيادة -رعاها الله- بأهمية إبراز العمق التاريخي العريق لوطننا الغالي، وربط الأجيال بأحداث مهمة غيرت التاريخ، وفتحت أبواب المستقبل، وتواصل بناء الدولة في مختلف مراحلها وإرساء قاعدة صلبة لصروحها الشامخة حتى أصبحت المملكة العربية السعودية -ولله الحمد- عنواناً للتميز والتنمية والنماء في هذا العهد الزاهر".
وأضاف "نستذكر بكل فخر واعتزاز في هذه المناسبة خطوات ومراحل تطور هذا الكيان الشامخ بمشاركة أبناء الوطن المخلصين لقيادتهم في علاقة تمثل نموذجاً لتلاحم الشعب والقيادة، لذلك ذكرى "يوم التأسيس" هي قيمة معنوية مهمة وعمق تاريخي وحضاري، ورمز لأصالتنا العربية وقيمتنا الإسلامية السمحة". وسأل سموه الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعمِ الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.

MENAFN22022024000089011017ID1107884901

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث