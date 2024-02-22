Thursday, 22 February 2024 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمير المدينة المنورة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة يوم التأسيس

2/22/2024 4:22:45 AM
(MENAFN- Al Watan) رفع أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة يوم تأسيس .
وقال الأمير :" يحمل يوم التأسيس معاني ودلالات حضارية في تاريخ الجزيرة العربية ونستحضر فيه رحلة الأئمة والملوك وتاريخ البلاد الممتد لثلاثة قرون منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية مروراً بالدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وعاصمتها الرياض, وصولاً إلى قيام المملكة العربية السعودية على يد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وأبنائه الملوك من بعده ـ رحمهم الله ـ حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده ـ حفظهم الله ـ .
وأشار إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية, يأتي لاستذكار امتداد الدولة السعودية قبل 3 قرون.
ودعا أمير منطقة المدينة المنورة، المولى العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن في ظل قيادتنا الحكيمة ويديم نعمة الأمن والاستقرار والتقدّم والازدهار.

MENAFN22022024000089011017ID1107884900

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث