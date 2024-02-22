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أمير حائل: ذكرى يوم التأسيس أساس متين وجذور عميقة

2/22/2024 4:22:44 AM
(MENAFN- Al Watan) رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز باسمه و نيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة الذي يوافق 22 من فبراير في كل عام.
وأكد أن تواصل البناء بأساس متين وجذور عميقة وبمستهدفات رؤية المملكة 2030 يشير بكل فخر إلى قدرة رجال بنوا مجد أمة منذ تأسيسها، وصولاً إلى قيام المملكة العربية السعودية على يد موحدها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن وأبنائه الملوك من بعده - رحمهم الله - حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، معرباً عن فخره واعتزازه بالانتماء لهذا الوطن بعمقه التاريخي والحضاري والثقافي.
ونوّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بالعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - الذي يشهد إنجازات مستمرة، بتحقق مستهدفات رؤية 2030 وأصبح الجميع يعيشها ويشاهدها وتبوأ المملكة مكانة متقدمة على الخريطة السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية.
وقال : إن المملكة باحتفائها بيوم التأسيس تستحضر سيرة ملوكها وفرسانها المؤسسين، ليستلهم الأحفاد تضحيات الأجداد وقصص البطولات، ليواصل شباب وفتيات الوطن رحلة الطموح نحو المستقبل، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم هذه اللحمة المتينة بين القيادة والشعب وأن تبقى هذه البلاد عنواناً للعزة والشموخ.

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