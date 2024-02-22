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الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني

2/22/2024 4:22:44 AM
(MENAFN- Al Watan) تحتفل المملكة العربية السعودية وشعبها اليوم بذكرى يوم التأسيس الذي يصادف 22 فبراير من كل عام وذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرا ملكيا في العام 2022 ينص بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.
وذلك لأن منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 بدء عهد الإمام محمد بن سعود،هو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى، التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، عليه جاء الأمر الملكي بشأن اعتماد تاريخ يوم تأسيس السعودية إجازة رسمية.
أما اليوم الوطني فيأتي احتفالا بقيام الملك عبدالعزيز-رحمه الله- بتوحيد كيان المملكة العربية السعودية، والذي يصادف يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932.
ويكون اليوم الوطني السعودي في اليوم 23 سبتمبر من كل عام وهو كذلك إجازة رسمية لكافة القطاعات.

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