علماء يحددون أفضل نظام غذائي للسيدات في سن انقطاع الطمث

(MENAFN
- Al Watan) كشفت دراسة نشرت في مجلة Nutrients قام بها علماء من جامعة Semmelweis في بودابست وجمعية الحمية الهنغارية عن نظام غذائي يمكن أن يقلل من شدة أعراض انقطاع الطمث (سن اليأس) لدى النساء وفقا لصحيفة الديلي ميل.
وأظهرت الدراسة أن ظاهرة انقطاع الطمث البيولوجية قد تسبب زيادة الوزن غير المقصودة، وتبين أن فقدان الوزن الزائد يمكن أن يخفف من الهبات الساخنة، بالإضافة لتقليل خطر حدوث مضاعفات خطيرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان.
وبينت الدراسة أن النساء يكتسبن نحو 6.8 كغ سنويا بين سن 50 و60 عاما، بغض النظر عن وزنهن الأولي أو عرقهن.
وراجع العلماء بيانات 134 دراسة لتحديد النظام الغذائي الأكثر توازنا لـ "انقطاع الطمث الصحي".
ووجدوا أنه يجب على النساء ألا يتناولن أكثر من 5 غرام من الملح يوميا، وما لا يقل عن 300 غرام من الخضار و200 غرام من الفاكهة يوميا، إضافة إلى 1 أو 1.2 غرام من البروتين لكل كغ من وزن المرأة يوميا، وذلك بهدف زيادة العضلات والحفاظ عليها وللسيدة التي تزن 70 كغ، فإن هذا يعادل صدرين ونصف من صدور الدجاج.
وأشار العلماء إن نصف هذا البروتين يجب أن يأتي من مصادر نباتية، مثل فول الصويا أو العدس أو الفول أو الحمص أو المكسرات.
ونوهت الدراسة بضرورة تناول 30 غراما من المكسرات، و30 إلى 45 غراما من الألياف، ومنتجات الألبان التي تعادل محتوى الكالسيوم في نصف لتر من الحليب.
كما ينبغي على السيدات تناول وجبتين على الأقل من الأسماك كل أسبوع، وتناول 350 غرام إلى 500 غرام "كحد أقصى" من اللحوم الحمراء.
ومن الضروري أيضا أن يكون هناك استهلاكا معتدلا للدهون، مثل زيوت عباد الشمس والزيتون، كذلك شرب حوالي 33 مل من السوائل لكل كغ من وزن الجسم يوميا، موزعة بالتساوي على مدار اليوم.
ويجب تجنب السكريات البسيطة، مثل الكعك والحلويات والمشروبات الغازية.
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