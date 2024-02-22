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علماء يحددون أفضل نظام غذائي للسيدات في سن انقطاع الطمث

2/22/2024 4:22:44 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة نشرت في مجلة Nutrients قام بها علماء من جامعة Semmelweis في بودابست وجمعية الحمية الهنغارية عن نظام غذائي يمكن أن يقلل من شدة أعراض انقطاع الطمث (سن اليأس) لدى النساء وفقا لصحيفة الديلي ميل.
وأظهرت الدراسة أن ظاهرة انقطاع الطمث البيولوجية قد تسبب زيادة الوزن غير المقصودة، وتبين أن فقدان الوزن الزائد يمكن أن يخفف من الهبات الساخنة، بالإضافة لتقليل خطر حدوث مضاعفات خطيرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان.
وبينت الدراسة أن النساء يكتسبن نحو 6.8 كغ سنويا بين سن 50 و60 عاما، بغض النظر عن وزنهن الأولي أو عرقهن.
وراجع العلماء بيانات 134 دراسة لتحديد النظام الغذائي الأكثر توازنا لـ "انقطاع الطمث الصحي".
ووجدوا أنه يجب على النساء ألا يتناولن أكثر من 5 غرام من الملح يوميا، وما لا يقل عن 300 غرام من الخضار و200 غرام من الفاكهة يوميا، إضافة إلى 1 أو 1.2 غرام من البروتين لكل كغ من وزن المرأة يوميا، وذلك بهدف زيادة العضلات والحفاظ عليها وللسيدة التي تزن 70 كغ، فإن هذا يعادل صدرين ونصف من صدور الدجاج.
وأشار العلماء إن نصف هذا البروتين يجب أن يأتي من مصادر نباتية، مثل فول الصويا أو العدس أو الفول أو الحمص أو المكسرات.
ونوهت الدراسة بضرورة تناول 30 غراما من المكسرات، و30 إلى 45 غراما من الألياف، ومنتجات الألبان التي تعادل محتوى الكالسيوم في نصف لتر من الحليب.
كما ينبغي على السيدات تناول وجبتين على الأقل من الأسماك كل أسبوع، وتناول 350 غرام إلى 500 غرام "كحد أقصى" من اللحوم الحمراء.
ومن الضروري أيضا أن يكون هناك استهلاكا معتدلا للدهون، مثل زيوت عباد الشمس والزيتون، كذلك شرب حوالي 33 مل من السوائل لكل كغ من وزن الجسم يوميا، موزعة بالتساوي على مدار اليوم.
ويجب تجنب السكريات البسيطة، مثل الكعك والحلويات والمشروبات الغازية.

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