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أمير مكة المكرمة: ثلاثة قرون تُبرهن على إرادة الرجال وعزيمة الأبطال

2/22/2024 4:22:44 AM
(MENAFN- Al Watan) رفع أمير منطقة مكة المكرمة خالد بن فيصل بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة, التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.
وقال أمير مكة:" ثلاثة قرون تُبرهن على إرادة الرجال وعزيمة الأبطال وتحكي قصة كيان استثنائي غيّر مسار التاريخ وسُطرت ملاحم العز والمجد المتجدد لأجل بقائه وقصص تؤكد شموخ هذه البلاد وعراقتها وأنها مهد حضارات وتنوع الثقافات وتُثبتُ قوة عزيمة الرجال, أبطال كانت لهم كلمتهم لإنشاء وطن الهوية الواحدة والعقيدة الراسخة على ثراه قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم وبين تضاريسه موئل الوحي ومهبط الرسالة الأسمى وعلى صعيد منه كان ميلاد وبعثة سيد المرسلين النبي المبعوث رحمة للعالمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم".
وأضاف الأمير خالد بن فيصل:" أنه يوم التأسيس الذي نجسّر فيه المشاعر بين ماض أصيل وحاضر زاهر ونمنح فيه للذاكرة متسعاً لنستذكر عراقة الأمس ونفخر براهننا المزهر فمن أتون الخوف والجوع إلى حياة الرفاه والرقي تلك الحياة المفعمة بالطموح الزاخرة بالإصرار لتحويل المحال إلى واقع ملموس يكون شاهداً على الرقي ويحلق بالوطن على أجنحة التقدم إلى مصاف دول العالم الرائدة".
وتابع أمير مكة :" ثلاثة قرون وهذا الوطن وحكام هذه البلاد للمقدسات خدام.. ومنذ الأزل وهم درع الدين الحصين وللمسلمين في أرجاء المعمورة ناصرين.. قيادة لها في محافل السياسة صولات وفي مجالات التنمية لهم بصمات منذ مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود -يرحمه الله- مروراً بالدولة السعودية الثانية وحكامها، ثم موحد هذا الكيان المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وأبنائه الملوك من بعده -يرحمهم الله- وصولاً للعهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهم الله -, لتتوالى قفزات النماء في كل المجالات وتتوحد الغايات لإعلاء راية وطن استثنائي يتخطى التحديات ويصنع غدا باسماً تفخر به الأجيال". وسأل سموه الله عز وجل أن يحفظ قيادة هذه البلاد الحكيمة وشعبها الأبي والمخلص من كل شر ومكروه.

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